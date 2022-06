Los aficionados tenían ganas de retomar los festejos taurinos tras dos años y se nota. La programación de junio es muy amplia y variada: los festejos de la Asociación Sant Antoni, que se celebran del 5 al 12; el tradicional toro de San Juan, el jueves 23; y los 15 actos de la XVIII Semana Taurina, del 24 de junio al 2 de julio.

Sin embargo, llegar a confeccionar el programa ha sido muy complicado. «Ponerte delante de un toro en malas condiciones, pone en peligro tu vida y el futuro de la fiesta», asegura el aficionado Salvador Almenara Marsaga.

El alcohol y las drogas ponen en peligro la continuad de los bous al carrer en la población. En el último año de festejos taurinos, Puçol se convirtió en uno de los pueblos valencianos con mayor siniestralidad. Un triste récord que también ha tenido consecuencias posteriores: las compañías de seguros se niegan a asegurar este tipo de eventos y, las que lo hacen, exigen unos precios muy elevados.

«Los seguros para los tres actos de junio nos cuestan el doble que los del último año completo y solo dos compañías lo hacen, el resto se ha negado», explica la alcaldesa Paz Carceller. «Hemos tenido muchos problemas por la alta siniestralidad, las compañías no quieren contratar este tipo de seguros… y si no hay seguros, no hay toro».

Apelando al respeto, al sentido común y a la responsabilidad de todos los participantes, el Ayuntamiento de Puçol, en colaboración con distintos aficionados, ha puesto en marcha una campaña que habla de los dos grandes problemas que afectan a la seguridad al enfrentarse al toro: el alcohol y las drogas.

«Para estar delante del toro necesitas las máximas condiciones… y el alcohol y las drogas las reducen», añade el embolador Ximo Esteve.

Tanto el cartel como el spot han sido realizados por el Departamento de Comunicación municipal, con la presencia de representantes de los bous al carrer en distintos ámbitos (aficionado, embolador, concejal) y con un mensaje claro: no consumir por tu bien, el de todos y el de la fiesta.

Como sintetiza el concejal Alejandro Sancho: «Si de verdad te gusta el toro, no seas egoísta y piensa en los demás».

La distribución de estos mensajes ha comenzado el 2 de junio a través de las redes sociales municipales És Puçol, invitando además a todos los vecinos a compartir tanto el cartel como el vídeo con un único objetivo: trabajar juntos para garantizar el futuro de la fiesta.

«La continuidad de nuestras fiestas y nuestras tradiciones es responsabilidad de todos», finaliza la alcaldesa. «Si participas de la fiesta de bous al carrer hazlo con cabeza: no bebas y no consumas drogas».