El partido Guanyem Rocafort (Unides Podem) presentó al pleno de esta semana una moción para que el ayuntamiento iniciase un proceso de comunicación con la Conselleria de Educación para construir un instituto en el municipio, ya que este no posee ninguno. La propuesta se expuso con el objetivo de aunar fuerzas para presentar un plan ante el gobierno autonómico. No obstante, ante esta iniciativa, el resto de grupos políticos dieron su negativa al afirmar que “no estaba suficientemente argumentada ni preparada”.

El concejal de la formación demandante, Miguel de la Cruz, ha asegurado que “con el nuevo PAI la población del municipio, que ya está aumentando, crecerá hasta llegar a los 10.000 habitantes. Además Rocafort cuenta con 500 niños y niñas de entre 12 y 16 años de edad”. Actualmente, el alumnado de la población ha de “buscar alternativas privadas o desplazarse hacia otros pueblos que sí poseen instituto público”. Por ello, Guanyem ha presentado esta moción que “permitiría a las familias reducir el gasto educativo” y ha propuesto como lugar para llevar a cabo la construcción la zona del PAI destinada a un centro educativo que cuenta con 5.300 metros cuadrados de superficie.

No obstante, tanto desde el gobierno (PSOE-Ciudadanos) como la oposición del Partido Popular (PP) desestimaron la moción al tacharla de “poco preparada y populista”, ya que, tal y como ha indicado el alcalde, Rafael Ferrando (PSPV), “Rocafort no dispone del suelo dotacional suficiente para construir un instituto. Para eso sería necesario contar con un terreno de unos 9.000 o 10.000 metros cuadrados”. "Todos los partidos queremos un centro de Secundaria, como queremos un hospital o un parque de bomberos. Otra cosa es que sea posible, además la población no está creciendo actualmente, está estancada”, recalca

Del mismo modo, por parte del PP, han señalado que “en estos momentos no es necesario un instituto porque no hay demanda”, a lo que añadieron que el alumnado cuenta con “transporte gratuito para desplazarse a otros centros”.

Unir fuerzas

Sin embargo, Guanyem ha reiterado “que si no existe demanda es porque no hay centro”. Por ello presentó la moción, “para que en unos años pudiese ser posible, ya que no es una acción que se puede llevar a cabo de un día para otro”. Así, el objetivo principal de la formación era que todas las fuerzas se uniesen para presentar el proyecto del instituto ante la conselleria, de ahí que no entiendan el por qué de la negativa. "sobre todo en el caso del PSOE”. “No comprendemos por qué el ayuntamiento no apuesta por la educación pública”, concluye el concejal.

Estas últimas palabras ofendieron al alcalde en el pleno, y el PSPV replicó que actualmente prefiere “centrarse en el Pla Edificant que afecta al CEIP San Sebastián para dotarlo de las mejores instalaciones e infraestructuras”. "Si en cualquier momento la conselleria comunicase que se ha de hacer un instituto, nuestro partido estaría encantado, aunque actualmente no sea posible”, afirma el alcalde, quien acusa a Podem “de llevar una idea sin trabajarla, con poca seriedad y realismo”.

Por lo tanto, al contrario de lo acontecido recientemente en Moncada, la moción no ha salido adelante, ante lo que Podem ha recordado que "la defensa de la educación pública pasa por tener representantes políticos implicados que defiendan y demanden mejores servicios".