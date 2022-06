L’ Horta reactiva una decena de planes urbanos que suman 10.000 viviendas

La gran crisis de 2008 paralizó en la comarca de l’Horta numerosos planes que incluían la construcción de miles de viviendas de todo tipo y dejaron un paisaje de grandes extensiones a medio urbanizar, construcciones sin acabar o suelo reclasificado que se quedó pendiente de desarrollar, con todos los problemas que todo ello ha conllevado. Casi 15 años después de aquella etapa y a pesar de los censos de pisos y casas vacías en los municipios, ha comenzado a reactivarse al menos una decena de aquellos planes urbanísticos, hasta el punto de que, en la actualidad, se está desarrollando suelo donde se estima que se van a construir 10.000 viviendas nuevas.

Aunque la cifra puede parecer abultada, no lo es tanto si se compara con algunos de los macroPAIs que llegaron a proyectarse en la comarca a principios de la década de los 2000, como es el caso de Nou Mil·lenni, en Catarroja, o Gran Manises, en esta población. Solo estos dos planes ya incluían la construcción del doble de viviendas de las que ahora forman parte de los 10 PAI en marcha en l’Horta Sud o l’Horta Nord. Ambos proyectos ya no existen por decisión judicial o por caducidad. Y respecto a los actuales, la causa de su paralización no fue solo la crisis sino que la mayoría de planes han estado inmersos en procesos judiciales, bien porque se produjeron recursos, o bien porque las empresas adjudicatarias quebraron y se ha tenido que seguir un largo expediente.

Paterna es la ciudad que mayor desarrollo urbano tiene por delante, ya que a la construcción paulatina del ecobarrio la Pinada (donde podrían edificarse mil pisos), en los antiguos terrenos militares del Pla del Rector, se suma la reactivación del llamado PAI de los Molinos, en el otro extremo de la ciudad. En este último, cuyas otras de urbanización han comenzado hace unos días sobre una superficie de 130.000 metros cuadrados, se proyectan 800 viviendas. Su puesta en marcha de nuevo ha sido a raíz de adjudicar al grupo Bertolín la condición de agente urbanizador, veinte años después de que comenzara a planificarse y tras un farragoso proceso de tramitación.

Otro de los planeamientos que será de referencia por el modelo urbano que se pretende aplicar es el PAI de Animeta de Quart de Poblet, donde la estimación es de 2.300 viviendas, el 50% de protección pública. Abarca una superficie de 270.000 metros y el barrio contará con sistema de captación de pluviales para el riego de zonas verdes, entre otras medidas ecosostenibles. Este es el proyecto más avanzado ya que incluso hace semanas se inauguraba una gran zona de ocio para la infancia.

En Silla, el ayuntamiento tiene previsto recepcionar en el último trimestre de 2022 las obras de urbanización de dos grandes espacios, el PAI el Rajolar y el PAI l’Alteró 2. Se calcula que estos dos proyectos urbanísticos pueden albergar unas 1.832 viviendas potenciales, repartidas tanto en unifamiliares como en fincas (1.138 en el caso del primero y 694 en el segundo) para unas 4.500 personas. Ambos se retomaron en el ejercicio anterior a la pandemia después de estar años parados.

En Rocafort, también se ha reiniciado el llamado PAI del Bovalar, que arranca de 2003 e incluía 1.000 viviendas. Una de las empresas vinculadas era Grupo Begar de José Luis Ulibarri, condenado aprisión por Gürtel. Aunque se recepcionó parcialmente en 2011, no estaba acabada una rotonda que era clave en el proyecto, por lo que en 2018 el pleno declaró la caducidad del PAI, que los tribunales tumbaron. Recientemente el ayuntamiento se ha incautado de los dos avales que depositó en su día la promotora por más de 540.400 euros para abonar el canon que reclama la Entidad Pública de Saneamiento.

En Torrent, el gran desarrollo de la ciudad en el Parc Central también quedó interrumpido por la crisis y, aunque las diferentes torres se han ido ocupando, actualmente ha comenzado a prepararse la urbanización de Parc Central II, donde el primer cálculo es que podrían construirse 700 viviendas.

En Albal, la urbanización del PAI de Benamà, donde se proyectaban 1.100 viviendas, ya está acabada y las fincas se van construyendo en un goteo lento, a la par que también chalets y unifamiliares en Santa Anna.

En Foios, el consistorio reactivó en febrero de 2022 un PAI que estaba 13 años paralizado. La superficie afectada es de 10.000 metros cuadrados de los que el consistorio obtendrá un terreno de 1.200 para uso dotacional.

Protestas en Godella

Godella es la única población en la que el PAI que se tramita es nuevo, el conocido como la Torreta del Pirata, hasta ahora una zona rústica que, no obstante, es urbana en el PGOU y donde se elevarán 450 viviendas. El movimiento ecologista y vecinal de la ciudad ha emprendido una fuerte campaña en contra.