Ocho largos veranos han tenido que pasar sin piscina los vecinos y vecinas de Benetússer, que por fin van poder ir andando para refrescarse en su localidad sin tener que desplazarse a los municipios vecinos. El Ayuntamiento de Benetússer ha anunciado que la piscina de verano abrirá el próximo 20 de junio. Además, en un intento de agradecer la paciencia que han tenido los vecinos y vecinas durante todos estos años, la entrada será totalmente gratuita durante los diez días de junio. Ya en julio, se pondrán en marcha la taquilla con unos precios muy asequibles sobre todo en cuanto a los bonos, desde el individual que gira en torno a las 10 euros al mes hasta el familiar, de hasta tres miembros, que oscila en 20 euros.

La piscina cubierta y el gimnasio deberá esperas hasta septiembre, ya que , tal y como informó Levante-EMV, tras quedar desierta la licitación, el consistorio ha optado por una comisión de servicios, donde es el propio ayuntamiento quien asume la gestión y se queda la taquilla y contrato los servicios de personal a otra empresa. “La intención es que en el último pleno de julio se adjudique ya la contratación, para que en el mes de agosto la nueva concesionaria ponga a punto las máquinas para poder las instalaciones en septiembre y arrancar la temporada de actividades”, señala la alcaldesa Eva Sanz, que aún no se cree que vayan a abrirse la piscina este 20 de junio.

“Han sido años muy complicados, hemos pasado muchos contenciosos administrativos, favorables todos al ayuntamiento, pero burocráticamente ha sido muy difícil la gestión. Eva Sanz - Alcaldesa de Benetússer

“Teníamos claro que queríamos abrir la piscina de nuevo, era un objetivo principal desde que entré en el gobierno y por fin lo hemos logrado, aún no me lo creo, la verdad”, explica la primera edila, quien recuerda todo el “vía crucis” judicial que se ha sufrido. “Han sido años muy complicados, hemos pasado muchos contenciosos administrativos, favorables todos al ayuntamiento, pero burocráticamente ha sido muy difícil la gestión. Un proceso muy largo y lento, con muchos informes y cuando ya lo teníamos todo, quedó desierto el concurso y tuvimos que replantearnos la fórmula, y acabar cogiendo las riendas el ayuntamiento”.

Fue el 15 de marzo de 2014 cuando la concesionaria de la piscina cerró y abandonó el recinto la no llegar a un acuerdo por el pago de una serie de servicios, como el suministro de gas. No fue hasta septiembre de 2017 cuando el ayuntamiento recuperó las llaves de la instalación en manos de la gestora, después de la decisión judicial que ordenaba la liquidación del contrato entre la empresa y el Ayuntamiento de Benetússer, pero determinar el coste de esa liquidación acabó de nuevo en el juzgado. Si bien en un primer momento se estimó que el ayuntamiento debía pagar 1,9 millones de euros a la contrata, tras un informe técnico donde se argumentaban todas las deficiencias de la piscina tras tantos años cerrada, el consistorio acordó una liquidación por la que la antigua concesionaria tenía que pagar 260.000 euros. Un acuerdo que la empresa alegó, con la reclamación de once millones de euros al consistorio, y que finalmente acabó en el juzgado de nuevo. El ayuntamiento, finalmente, realizó un estudio de viabilidad en 2018, previo paso a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, que determinó la necesidad de invertir 850.000 euros. Después de poder realizar la sobras de acondicionamiento, finalmente el consistorio sacaba a licitación la gestión de la piscina tras el verano pasado, quedándose desierto, acordándose finalmente en el pleno de abril licitar el contrato mixto de servicios de gestión de la piscina municipal así como la concesión demanial del bar del centro por valor de 400.000 euros anuale por dos años más otros dos prorrogables, para por fin abrir la piscina, objetivo que se verá cumplido este 20 de junio.

Las piscinas de l'Horta, preparadas

Quart de Poblet ha sido uno de los primeros municipios en dar el pistoletazo de salida y abrir su piscina de verano el pasado viernes día 3 de junio. Su horario durante los meses de junio y julio será de 12:00 a 20:00, menos fines de semanas, festivos y el mes de agosto que se podrá acudir una hora antes.

Una semana más tarde, Alcàsser inaugurará su piscina municipal, el 10 de junio, de 11:00 a 19:00, ampliando su horario en media hora los fines de semana que cerrará a las 19:30. Además, a partir del 28 de junio y hasta el 17 de agosto, se han programado cursos de natación y aquagym, de lunes a viernes, y divididos en tres turnos: del 28 de junio al 13 de julio, del 14 al 29 de junio y del 1 al 17 de agosto.

Por su parte, Catarroja se estrenará esta instalación veraniega el sábado 11 de junio que permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre en horario de 10:30 a 22:00 de la noche ininterrumpidamente.

No obstante, Paterna y Xirivella se esperarán una semana más, por lo que darán paso al verano abriendo sus piscinas los días 19 y 20, respectivamente. Este segundo municipio mantendrá su apertura hasta el 4 de septiembre tanto de la situada en el polideportivo Ramón Sáez y la del barri de la Llum.