El club de Paterna, Nou Bàsquet ha decidido deshacerse de cinco jugadores de 18 años del equipo Sénior C y del entrenador, por “exceso de plantilla”, tal y como ha señalado el padre de uno de ellos, Domingo Martínez. “Es el segundo año que lo hacen y el problema no es el comunicado, sino las formas. Que manden un Whatsapp diciendo que no había plazas, sin ninguna explicación, después de 10 o 12 años en el conjunto, es muy triste”, continúa el familiar del afectado.

Fue el martes pasado, cuando los deportistas amateur recibieron el mensaje, ya que es ahora, en los meses anteriores de verano cuando el conjunto directivo comienza a establecer y preparar su plantilla para el siguiente ejercicio. Los ex integrantes expresan que, justamente ese equipo que no compite a nivel profesional, “está compuesto para no tener que echar a nadie”, razón por la que le han pedido explicaciones sobre "el criterio adoptado para elegir quién se iba y quién no al director deportivo”. La respuesta según Martínez, fue “hay un exceso de jugadores. Somos muchos para hacer un equipo, si hay alguna baja os llamaremos”. De manera que, los motivos que ofrecen se basan en que “los integrantes del Júnior han de pasar al Sénior, por lo que hay demasiados jugadores”, señala el padre. Por lo tanto, la propuesta de los jóvenes ante la respuesta del club ha sido crear un nuevo conjunto con el entrenador y aquellos deportistas que han sido expulsados. No obstante, desde la dirección de este afirman que “no es posible, ya que no hay campos ni instalaciones suficientes”. “No es una actitud adecuada para un club que tenía calidad familiar, pero con estas situaciones ahora la está perdiendo”, denuncia el padre de uno de los jugadores quien decidió ponerse en contacto con la federación. Desde este órgano, declararon que “no podían opinar al no conocer los detalles, pero que de todas formas la gestión interna le pertenece a cada club”, explica Martínez. “El Nou Bàsquet nos ha reprendido por difundir por redes sociales nuestras quejas, cuando ellos utilizaron estas mismas para expulsar a mi hijo y el resto de jugadores”, expone Domingo Martínez. “Solo esperamos que admitan que se han equivocado y los puedan volver a inscribir”, ha añadido. “Los jóvenes lo están pasando mal, están dolidos, además se encuentran en una época mala porque se preparan para la EBAU y ahora tienen una preocupación más. Ellos no están en el club para ser profesionales, lo único que quieren es jugar”, asegura el padre de uno de los jugadores. Y es que este es el segundo año que pasa, ya que hace uno, recibieron el mismo mensaje, pero lo dejaron pasar, ya que el entrenador del que han prescindido ahora, medió entre ellos y el club. “Aún así, les dijeron que si se quedaban era para chupar banquillos”, apunta el familiar. Ahora, están a la espera de que la concejalía de Deportes contacte con ellos.