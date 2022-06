El Mes del Deporte sigue en Alaquàs con el XXV Torneo Infantil de Ajedrez 2022, celebrado el domingo 5 de mayo. Un total de 63 niños y niñas compitieron en el certamen, que se dividió en dos: por una parte, las categorías Sub16/Sub14, y, por otra parte, las Sub12/Sub10/Sub8. Desde el Club de Ajedrez de Alaquàs destacan la incorporación de cinco chicas y chicos ucranianos en el campeonato.

Fue una jornada en la que compitieron otras asociaciones deportivas como EVA Manises, Basilio de Valencia, Educart Aldaia, EDAPA Paterna y el Club de Ajedrez de Vila-real. Los duelos acabaron con los siguientes ganadores: Pablo Cayón Peláez (Alaquàs) en la SUB 16; Pau Camarillas Castellano en SUB 14 (Vila-real); Nèstor E. Méndez Giménez en la SUB 12 (Basilio); Jordi Otero Martínez, SUB 10 (EDAPA); y Julen Boluda Costa, SUB 8 (EDAPA).

En el segundo puesto del pódium quedaron: Luis Miguel Deusa Ballesteros (Alaquàs), en SUB 16; Lucas Deusa Ballesteros (Alaquàs), en SUB 14; Andrés Simarro Peiró (EDAPA), SUB 12; Andrey Antoshin (EDAPA), en la Sub 10; y Saul Gómez González (Alaquàs), SUB 8.

Y los participantes que quedaron en tercer lugar son: Luis Montesinos Diaz (EVA Manises), en la SUB 16; José A. Martínez Cuenca (Educart Aldaia), SUB 14; Pablo Muñoz Aranda (Alaquàs), SUB 12; Pablo Soliño Palacios (Alaquàs), SUB 10; y Oliver Sánchez Soriano (Alaquàs), SUB 8.

Por otra parte, de los competidores a nivel local destacaron: Eloy Giménez Ferris, en la categoría SUB 16; Daniels Vorozbits Moisejevs, en el SUB 14; Íker Gallardo Escrihuela, sub 12; Vladyslava Syniakova, SUB 10, y Mykola Syniakov, de la SUB 8. Ambos últimos, una jugadora y un jugador ucranianos, triunfaron anteriormente en la localidad.

El evento contó con la presencia del alcalde del municipio, Toni Saura, el regidor de Deportes, Fran Evangelista, y el miembro del club alacuasero, Antonio Hernández, que entregaron los premios a los ganadores. Además, desde el Marea Verde quieren agradecer la participación tanto a los jugadores y las familias como al club EDAPA Paterna y Escuela de Ajedrez La Costa y los demás clubes.