Félix Escribano lleva sobre el tatami casi toda la vida. A sus 49 años, el deportista del Club Karate Sedaví se ha proclamado campeón veterano en el Campeonato de España de Karate, que por primera vez incluía la categoría de Kata Discapacidad Física. “Este año hemos hecho historia”, exclama feliz el karateca, que compite en la categoría de bipedestación en kata. Y es que es bicampeón porque ganó en la competición senior en parakarate en la Rioja, así como en el campeonato celebrado en Cáceres. También consiguió otra medalla de oro nacional senior en 2018.

Del karate a la kata

“Siempre he hecho karate”, relata Escribano. Pero su comienzo en el parakarate fue “casualidad” hace alrededor de nueve años. “Sufrí un accidente, me fracturaron la pierna izquierda y estuve dos años y medio sin andar”, recuerda. El deportista explica que se sometió a un total de diez intervenciones para reconstruirse la pierna entera. Tras este incidente, acudió a un curso de karate para personas con diversidad funcional. En el mismo evento, uno de los ponentes le animó a apuntarse a la categoría de kata y empezar a competir. “Yo no me veía de blanco otra vez, pero como siempre me ha gustado lo intenté”, justifica Escribano. Tras competir y ganar un campeonato en Santa Pola, el karateca empezó a coger confianza. Fue un momento que “nunca” pensó que se iba a producir de nuevo, porque no pensó que no volvería a competir y "menos todavía que sería campeón”.

Pero el deporte comporta dificultades que no hay que olvidar como las lesiones y los dolores que sufren los deportistas, y con las que tienen que lidiar en las competiciones, haciendo su trabajo “más duro”. No obstante, Escribano cuenta con el respaldo de la asociación deportiva local. “Desde el Club Karate Sedaví siempre me han animado a que lo intentara. En realidad, las barreras te las pones tú”, confiesa.

La kata, categoría de diversidad funcional dentro del kárate, ha ido adquiriendo visibilidad con el tiempo, aunque “siempre quedan cosas que mejorar”, se lamenta. “Cuando empecé nos dejaban los últimos para competir, cuando ya habían terminado todos los demás deportistas. Ahora competimos a la vez. Nos han igualado”, reconoce. Él mismo percibe que se les tiene más en cuenta, por lo que se sienten “más apoyados”.

Sin competiciones internacionales en kata

En ese impulso por darle más visibilidad a esta modalidad de artes marciales, el gran escollo está a nivel internacional. “Gracias a la Real Federación Española de Karate no hay dificultades para participar en los campeonatos en kata, pero da pena luego no tener proyección internacional, porque no hay campeonatos", confiesa. “Lo que duele es que no te den las mismas oportunidades. No queremos ni más ni menos, sino lo mismo”, añade Escribano. Por eso, este parakarateka de Sedaví está dispuesto a luchar porque la kata obtengo el reconocimiento internacional. “Queremos abrir la puerta que está cerrada, hacer un campeonato internacional y que se nos conozca. Demostrar que existimos”, reitera.

Félix Escribano, de momento, se centra en el panorama nacional. El deportista se prepara para la II Jornada de la liga nacional que se celebrará en Santander el próximo octubre y la Gran Final de la Liga de España en diciembre, donde se contarán las puntuaciones del Grand Winner, el competidor más regular, que ya ganó en 2021.

“Me siento bien porque estoy haciendo algo muy importante, no solo por ganar medallas, sino porque algún día veré a más personas competir en categorías para personas con diversidad funcional”, concluye.