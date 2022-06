El Ayuntamiento de Picassent descarta que una posible fuga en la canalización de pluviales sea la causante de las filtraciones que denunciaron a este diario las propietarios de las viviendas de la calle 7 de la urbanización de l’Omet. Esta afirmación viene justificada por el informe ofrecido por Aguas de Valencia tras pasar una cámara por la canalización y comprobar que la instalación al completo se encuentra en buen estado y tampoco hay desajustes en la unión de los tubos. Esta era una posible causa a las filtraciones que barajaban las afectadas y por ello habían solicitado a Aguas de Valencia que introdujera la cámara, ya que según las inquilinas, antes de realizarse la canalización, que data del 2.000, no tenían problemas de filtraciones y pensaban que se había deteriorado ante la gran presión por la que circulan las pluviales en episodios de lluvias fuertes.

Las fuertes lluvias precisamente están causado problemas de filtraciones en más puntos de l’Horta como en los parkings subterráneos de las fincas de Meliana o Massalfassar debido al aumento del nivel freático. La ubicación de estas casas justo en paralelo al barranco y y en la parte más baja de la urbanización, que se encuentra en pendiente, también les hace estas expuestas a la subida del nivel freático.

Desde el consistorio afirman que “se ha comprobado que todas las instalaciones municipales son correctas” y además aclaran que “la canalización de pluviales solo están ese tramo porque era el que más sufría cuando se producían graves lluvias al estar en la parte más baja de la urbanización”.

También invita a las afectadas a que si tiene más problemas pongan un reclamación por escrito para poder llegar a una solución, si es competencia municipal.

Las vecinas, mientras, siguen realizando grandes inversiones para poder impermeabilizar y reducir al mínimo los efectos de las filtraciones de agua, que no cesan y que les están provocando graves daños materiales. “Sabemos que no es elmejor sitio para vivir, pero estas casas siempre han estado ahí y no hemos tenido antes problemas de este tipo, y no sabemos qué hacer para poder acabar con estas filtraciones”, concluyen.