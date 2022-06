Vivir al lado del barranco y en medio de una correntía natural de agua tiene sus riesgos. Eso lo saben las propietarias de los tres inmuebles de la calle 7 de la urbanización de l’Omet de Picassent, que están en la parte más baja en paralelo al barranco, y que sufren como el agua golpea fuertemente en los muros de sus casas al bajar a toda velocidad por las calles de más arriba de la urbanización en episodios de lluvias fuertes. ·«Eso es algo con lo que hemos crecido. A veces baja tan fuerte que ha derribado muros enteros», señala una de las vecinas. Sin embargo ese problema solventado con el refuerzo de los muros, nada tiene que ver a las filtraciones que están sufriendo dentro de sus casas. Al entrar en ellas el olor a humedad es contundente. No hace falta que estas afectadas señalen donde se producen las filtraciones, las paredes están sin pinturas, descorchadas y si las tocas están húmedas. «Y eso que ahora hace calor y no ha llovido, imagínate cuando llueve, salen chorros de agua». Las dueñas de estas tres viviendas afectadas aseguran que «esto no pasaba» antes de instalar la red de alcantarillado con la canalización de las pluviales. «Antes cuando llovía mucho rebosaba por el alcantarillado y circulaba por fuera de la calle hasta el barranco. Ahora no rebosa, y creemos que hay escapes internos que hace que el agua discurra por el subsuelo y eso hace que se filtre por las paredes de nuestras casas», señalan.

Una explicación que quieren comprobar a través de la introducción de una cámara por la canalización. «Esa es la solución que no dio el técnico de Aguas de Valencia, cuando vino a inspeccionar la zona. Nos contó que los conductos son de 6 metros y ven ampliados unos con otros, y como el agua baja con tanta fuerza puede ser que haya habido algún desajuste en la unión y por ahí salga el agua», explican. Según esta vecinas llevan mucho tiempo esperando a que vengan a pasar la cámara , «pero los de Aguas de Valencia nos dijeron que era el Ayuntamiento el que debía ordenar esa actuación y seguimos esperando, mirando al cielo y temblando cada vez que hay una nube». Fuentes del Ayuntamiento de Picassent han afirmado a Levante-EMV que este viernes se acercará el técnico de Urbanismo a comprobar si hay nuevos problemas ya que ya estuvo con las vecinas afectadas hace unos meses cuando se produjeron las lluvias tan fuertes.

Cada vez que llueve aviso al trabajo que tengo que quedarme en casa y cuando salgo a algún sitio de viaje pongo toallas y me voy pensando que como llueva me voy a encontrar la casa inundada"

El 22 de enero de 2020, San Vicente, es una fecha que tienen grabadas las vecinas. A una de ellas empezó a salirle agua de la pared, pero ella vive allí de forma permanente y pudo ir achicando el agua. El verdadero problema lo tuvo su vecina, que no vive de forma habitual allí, y al llegar a su casa se encontró completamente inundada. El agua filtrada provocó que se cayera una parte del falso techo del baño, que se cayó encima de la pila, rompió el latiguillo y estuvo saliendo agua sin control durante días. «Tuve que vacías 3.000 metros cúbicos de agua, más que una piscina, y me costó 3.000 euros, y eso solo fue el inicio de todos los pagos que tuve que hacer frente». El agua destrozó puertas, suelo, muebles… «me lo he tenido que cambiar todo, y como no quiero vivir un susto así más, me estoy reformando el baño e impermeabilizándolo. Llevaré gastados más de 15.000 euros y lo que me queda, y lo peor aún, no sé si servirá de algo. Esta casa la tengo para descansar y desconectar y me está quitando la vida». Más de 10.000 lleva gastados otra vecina, que se ha reforzado la pared exterior, además de cambiar las puertas para que no sean de madera y se hinchen, la instalación de una canalización dentro del patio para que no estanque el agua y varias reformas más. «No quiero dejarles a mis hijos este “marrón”. Cada vez que llueve aviso al trabajo que tengo que quedarme en casa, cuando salgo a algún sitio de viaje pongo toallas y me voy pensando que como llueva me voy a encontrar la casa inundada. Sé que no es el mejor sitio para vivir, pero estas casas siempre han estado aquí y pedimos ayuda para solucionar un problema que antes no teníamos».