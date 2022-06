Compromís per Sedaví reclama una solución global y urgente para resolver los problemas de movilidad de la comarca

El Ayuntamiento de Sedaví aprobó, con los votos favorables de Compromís, PSOE, PP y Ciudadanos, y la abstención de Vox, la moción para la mejora de la movilidad de la comarca, presentada por el Grupo Municipal de Compromís per Sedaví. Durante el debate de la moción, la coalición valencianista señaló los graves déficits crónicos de las conexiones interurbanas de l'Horta Sud, agraviados por la situación del servicio de Cercanías, que sufre retrasos y cancelaciones recurrentes a consecuencia de su infrafinanciación. Así, además de insistir en la exigencia en el gobierno central de ejecutar las inversiones suficientes para el buen mantenimiento de las líneas y servicios de Cercanías, Compromís per Sedaví planteó la necesidad de instar, desde la Corporación Municipal, a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, a implantar el servicio de autobús nocturno para toda la comarca, y a publicar sin más demora, el Plan de Movilidad Metropolitana de València (PMOME, 2021). La propuesta de acuerdo de los valencianistas también incluyó la solicitud de una reunión con Política Territorial y el resto de ayuntamientos de la comarca para tratar la situación del transporte público comarcal con una visión global, tratando de aprovechar los fondos Next Generation de la UE para dotar l'Horta Sud de ”uno un servicio público de transporte eficiente en cumplimiento de los ODS y la Estrategia 2030.”