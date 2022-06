Tres de los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Puçol, Cormpromís, PSOE y Ciudadanos, han presentado una moción de reprobación a la alcaldesa Paz Carceller, del Partido Popular, que gobierna en minoría conjunto con el partido de las urbanizaciones (PURP).

El escrito de reprobación firmado por los tres portavoces, Enrique Esteve (Compromís), Ana Gómez (PSOE) y Rubén Vaquero (Cs) ha sido presentado esta mañana por registro de entrada en el consistorio y se tratará en el próximo pleno ordinario. En dicha moción, se reprueba a la alcaldesa por su “pésima gestión, su incompetencia y su forma de actuar con constante menosprecio, tanto a la ciudadanía como a los grupos políticos del ayuntamiento”. Por todo ello, los grupos de la oposición instan a Paz Carceller a que presente su dimisión “porque está en minoría para gobernar y no representa a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Puçol”. Algo que la propia alcaldesa ya ha confirmado de nuevo a este diario que no va a hacer, y tampoco someterse a una cuestión de confianza. Habrá que esperar si después del próximo pleno si esta moción de reprobación es el paso previo a presentar una moción de censura, que saldría adelante con el apoyo de estos tres grupos , al reunir nueve concejales frente a los siete del actual gobierno de coalición PP-PURP.

En la moción de reprobación los partidos de la oposición argumentan la mala gestión de la alcaldesa al abordar asuntos como el pago de la sentencia de 89.000 euros que se llevó en una modificación de crédito que la oposición rechazó , “usted ha sido incapaz de conseguir 89.000 euros para pagar la sentencia, y solo quiere gobernar a través de modificaciones de crédito. Ha utilizado al interventor y al secretario para presionar el voto de la oposición”, señalan. También le recriminar a la popular no haber presentado los presupuestos “y solo lo hizo después de la presión a la que fue sometida desde la oposición”. Además, afirman que los presupuestos aprobados en 2021 contaron con el apoyo de un grupo (Compromís ) tras llegar a varios acuerdos “que no han cumplido”. Del mismo modo se le recrimina “estar en pie de guerra con la Policía Local”, además de falta de mantenimiento “nuestro pueblo está más sucio que nunca” y de “solo querer hacerse fotos para aprovecharse del cargo de cara a las próximas elecciones municipales, como pasó durante la Feria Comercial”.

Así en la moción de reprobación presentada por PSOE, Compromís y CS en un tono bastante duro se preguntan, "¿por qué queremos en Puçol una alcaldesa que es una incompetente, que no tiene empatía con ningún grupo político, que siempre actúa de manera sectaria y caciquil y que no tiene palabra para cumplir con los acuerdos llegados con otros grupos políticos”.

Carceller: “Hace falta una moción de cordura”

Por su parte, la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, afirma que ella no va a presentar su dimisión y que esta en manos de la oposición cambiar el gobierno, “aunque hará falta una moción de cordura, más que de censura”. Tras analizar el escrito presentado, analiza algunas cuestiones que abordan como al pago de la sentencia a través de una modificación de crédito. “No es una cuestión política, sino técnica, es el secretario y el interventor los que dicen que se tiene que pagar así. La irresponsabilidad de no pagar esta sentencia la va a pagar el pueblo, no yo”, señala.

En cuanto a los presupuestos, afirma que los ha llevado ya a dos juntas de portavoces, y en la de este mismo lunes “ningún grupo me ha presentado ninguna propuesta, pese a decirles que había un remanente de 500.000 euros y que podrían presentar sus inversiones”.

Tras esta moción de reprobación, Carceller afirma que “solo me queda aguantar el chaparrón, porque políticamente no puedo hacer nada más, creo que he cumplido”.