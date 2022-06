Compromís per Paterna califica de “excusas sin argumentos” las explicaciones del gobierno tras la pérdida de la subvención

El grupo político Compromís per Paterna ha calificado de “excusas sin argumentos las explicaciones del gobierno municipal” después de la denuncia realizada por esta formación al conocer la pérdida de 380.000 euros de una subvención para reformar las escuelas del barrio de La Coma. "Indican que han pasado las cuantías al Pla Edificant y a una nueva subvención particular y cuando hemos ido a contrastarlo no aparecen por ningún lugar", señala el concejal Carles Martí.

Fuentes de la formación apuntan que “la única subvención de la Diputació que consta en las publicaciones oficiales, que se aproxima a las cuantías que asegura el equipo de gobierno, son los 2 millones del Plan de Inversiones, de los cuales no se destina ni un euro a mejorar las escuelas de La Coma. No consta ningún convenio singular publicado ni presupuestado en la entidad provincial para asumir las ayudas que el ejecutivo socialista está dejando perder”. “No entendemos cómo desde el 2018, cuando la Diputació otorga la subvención, no es hasta una junta de gobierno del 2020 cuando aprueban el proyecto básico, pretendiendo hacer obras de 380.000 euros en solo dos meses. Es decir, en 2019, sin pandemia, no fueron capaces de hacer ninguna tramitación. Las escuelas de La Coma no han sido una prioridad. Con todo esto, insistimos en el hecho que de la forma que sea recuperen el dinero perdido”, manifiestan las mismas fuentes. De manera que desde Compromís reclaman al consistorio que “se dejen de excusas y publiquen el extracto de la subvención del Pla Edificant, donde se incluyan las obras adjudicadas, las obras ejecutadas y la previsión de adjudicación de aquellas que no han sido iniciadas”.