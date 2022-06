El Mercado Municipal sigue siendo objeto de discusión política en Paiporta. Así, el Partido Popular ha mandado un comunicado denunciado la falta de aire acondicionado en el mercado municipal. "Denunciamos la dejadez del gobierno municipal, que tras seis años de demanda ciudadana no ha sido capaz de instalar el aire acondicionado en el Mercado Municipal, y ahora ante el clamor popular pone unos aparatos portátiles que no dejan de ser un parche para el verano”, ha asegurado la edil Chelo Lisarde. La popular asegura que el Mercado Municipal fue reformado en el año 2015 por el último gobierno del PP en Paiporta, que lo dejó "prácticamente listo para ser utilizado, sólo había que instalar el aire acondicionado y algún detalle menor". La instalación se reabrió en marzo de 2016, "pero en 6 años ni Compromís ni PSOE han acabado la obra".

Ante esta denuncia, la concejala de Economía, Ocupación y Comercio, Olga Sandrós, ha recordado que los problemas con el abastecimiento de energía al mercado municipal de Paiporta "son responsabilidad del Partido Popular de Paiporta, que proyectó la reforma de la instalación sin el transformador pertinente para poder poner en marcha la climatización y otros servicios. Si en su momento no hubieran sido tan negligentes en una necesidad tan básica, ahora no habría estos problemas". Nuevo transformador en breve En ese sentido, asegura que el Ayuntamiento de Paiporta ha llevado a cabo todas las actuaciones, obras, gestiones y tramitaciones de permisos para subsanar esta deficiencia de origen, responsabilidad del PP, y "en las próximas semanas se pondrá en marcha el transformador y llegará la solución definitiva". Para el PP, sin embargo, las altas temperaturas en verano han provocado las constantes críticas de los comerciantes que tienen sus puestos y de los vecinos que acuden a comprar, “pero nuevamente PSOE y Compromís han hecho oídos sordos a las necesidades de muchos vecinos”, como asegura Chelo Lisarde, quien añade que “no es un problema complejo de resolver, simplemente hay que querer trabajar y de eso tienen muy poco Compromís y PSOE”.