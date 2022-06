“Les Nits de Juny” tornen a Foios amb noves propostes culturals

El cinema tornarà el següent divendres, 17 de juny, amb "Les Nits de Juny" en Foios, però esta vegada al parc del Barri amb la projecció "d'Un bocado exquisito" a les 22.00 h.

La programació ja va començar el passat 3 de juny amb la pel·lícula familiar "Les Croods 2" al parc de l'Avinguda del Cid a les 22.00 hores.

Finalment, el dissabte, 25 de juny, la música arribarà de la mà de Zahir ensemble, que delectarà al públic amb un concert de música contemporània, a la Llar de la Música, a les 19.30 h.

Així, un any més, "les Nits de Juny" tornen com una proposta de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Foios que té com a objectiu acostar el cinema i la música a la ciutadania durant tres caps de setmana de juny.

D'esta manera el regidor de Cultura, Juanjo Civera, ha animat a tota la ciutadania a "gaudir de les propostes d'esta nova edició que es tracta d'una iniciativa que ha vingut per a quedar-se gràcies al bon acolliment que sempre té".