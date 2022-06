Picassent celebra la 38a edició dels premis “Cristòfor Aguado i Medina”

El municipi de Picassent obri de nou la finestra de la creativitat artística i literària amb els premis “Cristòfor Aguado i Medina” que enceten la convocatòria número 38 en totes les seues modalitats. Com cada any els guardons busquen els millors projectes d’investigació local, narrativa, poesia, estos dos també amb obtindran el reconeixement local i portada del llibre de les festes majors.

Totes les persones que vulguen participar en esta convocatòria podran fer-ho de forma individual o col·lectiva en totes les categories convocades fins l’1 de juliol. Quant als requisits, els treballs presentats deuran estar escrits en valencià i hauran de ser originals, inèdits i no haver sigut premiats en cap altres concurs, la resta de les bases del certamen es poden consultar en la web.

Començant per la categoria de narrativa, els treballs tindran una extensió mínima de cinc fulls i màxima de deu. Esta modalitat comptarà a més amb dos premis, un de 600 i altre de 200 euros.

Pel que fa als projectes de poesia la llargària haurà d'adaptar-se a l'extensió de 100 a 300 versos, per a poder optar a un dels dos premis, el de 600 o 200 euros, com en el cas de la modalitat anterior.

D'altra banda, la categoria d'investigació consistirà en un projecte explicatiu del treball a realitzar. A més, el temps per a desenvolupar-ho serà com a màxim d'un any i tindrà una extensió màxima de deu fulls. L'objectiu del premi dotat amb 1.400 euros és promoure l'elaboració d'estudis sobre la realitat local en diferents àmbits i moments històrics, per tal de contribuir a millorar el seu coneixement.