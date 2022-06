La joventut de Paiporta, a escena

Més d’un centenar de persones varen gaudir de la primera Mostra d’Improvisació Teatral de Paiporta, organitzada per la Regidoria de Joventut. L’agilitat escènica, la frescura i les ocurrències de les actrius i els actors que formen part del Grup d’Improvisació teatral del Centre Jove varen entretenir i varen divertir a una sala plena de gom a gom. Ells i elles són Viloleta Ruiz, Nico Gómez, Raquel Guerrero, Sara Hernández, Maria Peris, Jordi Lleonart i Maria Lleonart.

La mostra va estar dirigida per David Fajardo i Ezequiet Navarro, membres de la companyia Subit! i professorat dels tallers d’improvisació teatral a Paiporta, que han fructificat en un grup estable dins de les activitats promogudes pel Centre Jove.

L’emoció de la mostra es va vore incrementada amb la col·laboració del grup jove de parkour que, dirigits per Carles Vera, de Motion Academy, van sorprendre als assistents amb els seus salts i acrobàcies. Este grup, que va nàixer al Centre Jove al 2021, esta format per Daniel Corredor, Lucía Catalán, Nayron Riera, Lucía Llergo, Marcos Gutiérrez, Gabriel Herrero, Óscar Navarro i Salvador Biot.

La regidora de Joventut de Paiporta, Laura Jiménez, va estar present en la mostra i va agrair la implicació dels actors i actrius, «que ens han delectat amb una actuació divertida, que demostra un alt nivell i capacitat per a la improvisació, una de les tècniques més complexes dins del teatre».

«L’Ajuntament -va concloure Jiménez, continuarà apostant per polítiques de joventut que fomenten la creativitat, l’enriquiment, l’aprenentatge, la diversió i la transmissió de valors que considerem fonamentals en aquestes etapes de la vida».

La participació de les persones joves ha estat un factor determinant en el sorgiment i organització de la mostra. De fet, fins i tot la imatge i la cartelleria ha estat dissenyada per Nico Gómez, un dels components del grup d’improvisació teatral.

Esta mostra té el seu origen al 2018, quan un grup de persones joves va aprofitar els espais i les eines de participació juvenil del Centre Jove per demanar l’organització de tallers d’improvisació teatral. Des d’aleshores, l’Àrea de joventut va començar a treballar amb David i Ezequiel en la creació d’espais formatius i d’actuació al voltant del joc escènic, sent actualment dos els grups de persones joves que cada setmana es donen cita per formar-se i improvisar.

La cita que va tindre lloc este diumenge estava prevista per al 2020, però la crisi sanitària generada per la Covid-19 va impedir la seua celebració. Tot i això, el compromís i la implicació dels membres del grup, del professorat i del Centre Jove és tal que la pandèmia no va paralitzar els tallers de formació, que van passar al format en línia amb uns resultats molt positius.

L’agenda escènica de la joventut de Paiporta continua. El proper dimarts, 21 de juny, l’alumnat del Taller de cine Inquiet del Centre Jove presenta el curtmetratge ‘El falso rey’. Al llarg del taller impartit per Alejandro Portaz (Ochovideos producciones), l’alumnat ha participat en totes les fases i tasques de producció: ha escrit el guió, buscat l’escenografia, ha actuat,... Esta cita tindrà lloc el dia 21 de juny, al es 19.00 hores, al Centre Jove Paiporta.