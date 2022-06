El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Valencia, en Sentencia 83/22 ha dado la razón a la delegada de CCOO que alegó en contra de la resolución de Alcaldía del 16 de junio de 2021 que suspendía de empleo y sueldo durante dos meses a dicha funcionaria por utilizar una captura de pantalla de ordenador como prueba documental en un escrito de queja al Síndic de Greuges, ante la denegación de hasta 30 solicitudes de información por parte del consistorio, algo que fue considerado una infracción disciplinaria grave, por no guardar sigilo respecto a los cargos propios de su función.

El juez, sin embargo, considera que la captura de pantalla se hace sobre una información que ya poseía CCOO, puesto que reflejaba las solicitudes de información que el sindicato había enviado al consistorio y por tanto poseía, y además el juez considera que no se trata de una información "reservada, sensible y no accesible". Por ese motivo, estima el recurso contencioso administrativo de la delegada sindical y anula la sanción, exigiendo al Ayuntamiento de Paterna la cancelación de la misma en su expediente personal y obligando a restituir las retribuciones dejadas de percibir con los intereses generados.

Desde que se conociera la sanción, trabajadoras y trabajadores han estado mostrando su solidaridad y apoyo a la delegada sindical con manifestaciones delante del consistorio paternero, exigiendo la retirada del expediente y reclamando respeto por la negociación sindical. "La acción de CCOO y de sus servicios jurídicos, junto a la decisión del Juzgado, suponen un refuerzo a los derechos sindicales, la negociación colectiva y el respeto hacia nuestra delegada", afirman desde el sindicato.

Del mismo modo, desde CC espera que pueda "recuperar un clima adecuado en las relaciones laborales", ya que lo consideran "esencial para el buen funcionamiento, que debe garantizar las mejores condiciones de trabajo, un sistema de diálogo apropiado, el intercambio de información permanente y el respeto entre las partes".