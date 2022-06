Moncada clausurarà la II Setmana de les Lletres amb flamenc, música tradicional i jazz de primera qualitat

L’Ajuntament de Moncada, a través de l’Agència Valenciana de Promoció del Valencià (AVIVA), ha organitzat la II Setmana de les Lletres, una cita que pretén promoure l’ús de la llengua valenciana com a vehicle de comunicació quotidiana. El 22 de juny se celebrarà la clausura amb un programa musical de fusió: el flamenc amb arrels valencianes de Fraskito, la música tradicional de la mà de Pep Botifarra i Miquel Pérez, i el jazz de qualitat amb el Trio de Jorge Pardo. L’acte tindrà lloc a partir de les 20:30 hores en els Jardins de l’Ajuntament de Moncada.

“La qualitat artística i la música amb arrels es donaran cita en esta vetlada que tancarà esta Setmana de les Lletres”, ha explicat l’alcaldessa de Moncada, Amparo Orts. “La música crea llaços indescriptibles i la nostra té una gran capacitat per entendre’s arreu del món”, ha assegurat, i ha manifestat que cal “fer un pas endavant i extraure tota la riquesa, amb una llengua que canalitza el nostre dia a dia i té la capacitat de continuar sent vehicle de la cultura del nostre poble”. “Espere que tots i totes disfrutem d’este interessantíssim concert que ens permetrà apropar-nos a la música de qualitat amb segell valencià, on confluiran ritmes i veus dispars i, alhora, amb capacitat de dialogar i integrar-se amb compenetració, perquè amb la cultura sempre trobem tolerància i comprensió”, ha declarat.

Jam literària i premis

La II Setmana de les Lletres de Moncada ha comptat amb la celebració d’una jam literària, en la qual es llegiren diferents textos i poemes de Joan Salvat Papasseit, Marc Granell o Carmelina Sánchez Cutillas, entre altres. En ella participaren el guitarrista Miquel Pérez i Xavi Moreno com a músics, i les recitadores Núria Garcia i Pepa Alòs. En la segona part va actuar el quartet de jazz del trompetista David Pastor “Latin Four Fun”. Els Premis del Sambori Local, concurs de literatura infantil i juvenil, també s’emmarcaren en esta Setmana i comptaren amb l’actuació del grup de musical familiar Trobadorets.

“Hem viscut tota una festa de la llengua, les lletres i la cultura valenciana, que tindrà una culminació suprema”, ha manifestat l’alcaldessa. “Convide a tots els veïns i veïnes, a la gent de la nostra comarca i, en general, a les persones amants de la nostra cultura a vindre a este espectacle de música, arrels i art en estat pur”, ha conclòs.