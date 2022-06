Teatre i solidaritat per a posar el punt final al curs en Alcàsser

L'Ajuntament d'Alcàsser ha organitzat una festa de fi de curs per als dies 18 i 19 de juny. Un cap de setmana d'allò més divertit on hi haurà teatre, tallers, jocs i moltes més sorpreses. L'alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, ha posat en valor aquest tipus d'iniciatives, ja que «ens permet retrobar-nos i, sobretot, celebrar amb l'alumnat del nostre poble la fi de curs després de mesos de treball i esforç».

Així, la festa arrancarà el dissabte, 18 de juny, a les 19.00 h, al Centre Cultural amb la representació de teatre infantil FOR+ de Xarop Teatre on Pupi ens submergirà en els seus somnis per a transportar-nos al món del joc i la imaginació. I el diumenge, 19 de juny, al Parc de L'Alter serà el torn de la Colla en Ruta d'À Punt, que arribaran a Alcàsser, a partir de les 11.00 h, de la mà dels seus presentadors Pau i Laia. A més, hi haurà tallers, jocs, el concert de la Banda de Les Feretes i moltes més sorpreses. Finalment, també se celebrarà la Fireta del Llibre, un esdeveniment solidari organitzat per les AMPA, ja que tot el recaptat es destinarà a Càritas i Creu Roja Alcàsser.