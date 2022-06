Un poco antes de las 9:00 de este jueves se ha producido un incendio en un laboratorio de productos capilares bajo el nombre Fontenas perteneciente al polígono de Fuente del Jarro de Paterna, y por ende asociado a Asivalco, tal y como ha asegurado desde la directiva de esta asociación. Al suceso ya han acudido tres camiones de bomberos y una ambulancia. Asimismo, se ha establecido un perímetro de seguridad de unos 300 metros, por lo que por protocolo y para "evitar riesgos" se han desalojado las naves adyacentes.

El incendio que se ah producido dentro del laboratorio, aún no se ha controlado, pero, según fuentes de Asivalco, "por el momento no parece que vaya a afectar a otras empresas, ya que los cuerpos de seguridad no lo han comunicado".