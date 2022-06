L'Ajuntament de Picassent edita un llibre sobre la Torre d'Espioca

Per tal d’aconseguir una millor difusió de la Torre d’Espioca de Picassent que és un Bé d’Interés Cultural (BIC), l’ajuntament ha publicat un llibre, obra d’Eloïna Hernández Doria i que compta amb les il·lustracions d'Alberto González Álvarez. Este escrit fa un repàs a la història d'este monument vigia així com del seu procés de restauració, que va finalitzar en 2020. Una guia didàctica i una poesia escrita fa uns anys pel poeta Vicent Andrés Estellés completa els últims capítols de la publicació.

Esta setmana, l'alumnat de 5é del CEIP Mare de Déu de Vallivana i del CEIP Príncep d'Espanya, i l'alumnat de 5é i 6é del col·legi Sant Cristòfor Màrtir, han assistit, convidats per l'ajuntament, a la presentació d'este llibre a la casa de cultura on s'ha projectat a més un vídeo documental sobre la Torre. En les diverses sessions realitzades han estat presents l'alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia; el regidor de Cultura i Festes, Jaume Sobrevela; l'autora del llibre, Eloina Hernández i l'il·lustrador, Alberto González. A més, els treballs de difusió es complementen també amb una exposició didàctica que pot visitar-se estos dies al pavelló de l'Ermita.

La Torre d'Espioca és un baluard clau per a la història de Picassent que compta amb déu segles d'antiguitat en els quals ha format part d'un cinturó defensiu als territoris valencians. Així, l’ajuntament, després de diversos anys de negociacions i gestions administratives, aconseguia firmar el 23 de maig de 2018 un conveni amb les diferents famílies propietàries perquè cediren l’enclau al municipi durant un període de 50 anys, i d'esta manera procedir a la seua restauració i conseqüentment a la posada en valor que l'edifici mereix.

“Este monument és un llegat de valor incalculable que hem de procurar que Picassent no deixe mai d'estimar. Per això este llibre, estes pàgines, estes imatges que faran viatjar en el temps i donar a conèixer este element del nostre patrimoni municipal per excel·lència”, ha manifestat al respecte la primera edil.