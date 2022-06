La plataforma antitaurina de Alfafar afea al PP y PSOE no responder los escritos presentados en octubre de 2021

La plataforma antitaurina de Alfafar ha emitido un comunicado reclamando respuesta por parte del ayuntamiento de Alfafar en el cuál presentaron una instancia por registro general por la prohibición de los festejos taurinos aportando informes veterinarios, pruebas de que la tauromaquia vive de subvenciones y aportaciones respecto a la protección de la infancia puesto que hay una ley de la Generalitat Valenciana que no se cumple y el comité de derechos del niño de la ONU instó a España en 2018 a alejar a los menores de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental. Tal y como denuncian en las redes sociales, también desde que en 2019 se creó la plataforma, han dirigido varios escritos al PSOE por abstenerse, pero obteniendo la callada por respuesta y desde la plataforma les señaran cómo "cómplices de las tácticas del PP a favor del maltrato animal subvencionado y en contra de los derechos de la infancia".

Diego Nevado Martínez, responsable de la plataforma indica: "Ambos partidos han sido incapaces de responder a una petición que representa la inquietud de la mayoría del pueblo por lo que es algo a tener en cuenta en las elecciones ya que durante años llevamos preguntando a la gente de Alfafar y no quiere tauromaquia, pero no se les escucha. Durante nuestras concentraciones pacíficas todo han sido trabas e incoherencias, pero eso no nos va a frenar en la lucha por acabar con el salvajismo de las calles de Alfafar mantenido con dinero de las vecinas y vecinos sin preguntar a nadie e incumpliendo la protección de la infancia de un espectáculo completamente inaceptable, irracional y cruel.". Afirman que ya están trabajando para causar el máximo impacto en la protesta de todos los años de agosto animando a las personas de Alfafar a que el apoyo no se quede en unas meras palabras y sean capaces de acudir a la puerta del ayuntamiento una vez al año y una simple hora ya que también han llegado muchas quejas de que no pueden salir y entrar de casa durante el festejo o acudir una ambulancia.

Por otra parte, la plataforma agradece a Compromís y unidas podemos su participación en cada una de las protestas y lucha contra la tauromaquia desde que están en el ayuntamiento de Alfafar. "Eso si representa la empatía y el buen hacer puesto que se antepone el bienestar de seres sintientes a los votos de las personas que disfrutan con el dolor, la violencia y la barbarie subvencionada y adoctrinando a los más vulnerables e inocentes en que reventar animales es divertido. Defendemos a los toros, a las vacas y a todos los animales por igual por su capacidad de sentir y las alternativas de hoy en día para respetar a cada uno de ellos mientras cuidamos el planeta y nuestra salud". Afirma Diego.

La próxima convocatoria es el 20 de agosto a las 18:00 a las puertas del ayuntamiento de Alfafar y para participar por todos los motivos ya expuestos se deberá mandar un WhatsApp a la organización cuanto antes en el 691093886.

"Mirar para otro lado también nos hace cómplices de que esto siga pasando y lo que tenemos que hacer es llenar el ayuntamiento y demostrar lo que de verdad quiere la gente junto al avance de la sociedad o si no somos capaces de acudir una simple hora que se hace al año y votar a partidos que no apoyan el maltrato animal, nunca cambiará nada". Zanja la plataforma con contundencia.