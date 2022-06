En plena ola de calor y con el impulso llevado a cabo desde varias administraciones por reducir el consumo de agua embotellada y apostar por la red de suministro de agua potable, vecinos de Picassent que forman parte de un grupo de Facebook llamado “Picassent participación y debate” han presentado un escrito en el ayuntamiento solicitando la reparación de hasta ocho fuentes públicas que no funcionan y la instalación de nuevas en zonas inexistente, sobre todo en el extrarradio de la ciudad.

Este grupo de vecinos ha realizado un análisis de campo visitando toda la red de surtidores públicos de agua potable. De esta forma, han registrado 17 fuentes públicas, de las cuales 8 no funcionan correctamente, como son las situadas en los parque de Mercadona, la Tirolina, de la zona Bardo, de Manhattan, Abril Martorell, de la Báscula, Campet de Tomás y la Explanada de la Ermita.

En el escrito presentado en el consistorio, este grupo de vecinos concretamente solicita que “se actúe con inmediatez en las ocho fuentes públicas de agua potable que no funcionan total o parcialmente y que por lo tanto no garantizan el acceso a agua pública y potable a la población, así como la garantía de una adecuada hidratación y más en periodos de olas de calor”.

Del mismo modo, también piden que por parte del Ayuntamiento de Picassent se realice, a la mayor brevedad, “un estudio de las fuentes públicas de agua potable existentes en nuestro término municipal en el sentido de que cumplan con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación”, ya que según argumentan, han podido comprobar que no todas las fuentes analizadas cumplen con la normativa, en concreto con el artículo 27 de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Por último, también plantean al consistorio que se considere la propuesta de nuevas fuentes de agua potable aportada por los miembros de este grupo local de Facebook situadas, mayoritariamente, en parque infantiles, algunos en el casco urbano como el de Amadeo Lerma pero otras también en parques situados en la urbanización de l’Omet, la partida del Realón o San Ramón.