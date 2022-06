Ser árbitra para fomentar la inclusión

Cuando Laura Pérez Aguado, campeona de España de esgrima histórica, creó en Benetússer el primer club de esgrima de l’Horta en 2017 bajo el nombre de Sala Robera d’Armes, tenía claro que no solo quería impulsar el deporte que ama sino también utilizarlo para conseguir la integración y el respeto hacia personas en riesgo de exclusión social, como las que tienen diversidad funcional o son LGTBI.

En ese objetivo, Laura Pérez ha dado un paso mas convirtiéndose en una de las cuatro mujeres que en la actualidad poseen el título de árbitra internacional de esgrima adaptada. Otras dos son también de l’Horta, Mireya Sanchis Aguado y Beatriz Sanchis Artola, ambas alumnas de Laura Pérez Aguado. Las tres, junto con Begoña Garrido (Valladolid), del equipo nacional de esgrima paralímpica, formaron un equipo de mujeres españolas que participó en el Seminario de Arbitraje Internacional de la IWAS (International Wheelchair & Amputee Sports Federation) y la Satelite Worldcup 2022 en Klagenfurt, Austria, el pasado fin de semana.

Al Seminario de Arbitraje Internacional acudieron 13 personas participantes de 9 países: Rumania ,Noruega, Chipre, Canadá, Hungría, Grecia, Reino Unido, Serbia y España, de las cuales 7 eran mujeres y 4 de ellas españolas, de las cuales dos son de Benetússer y una de Paiporta. Actualmente solo otros dos hombres poseían el título. «Sí que han habido otras mujeres que hace años lo tenían pero ya no ejercen, de ahí también la necesidad y a la vez la satisfacción de que seamos nosotras, tres mujeres de l’Horta junto a Begoña las que lo tengamos», indica Laura, quien siempre reivindicando el papel de la mujer, no en vano su club se fundó con una directiva femenina exclusivamente. Esta campeona de España de esgrima afirma que conseguir el título «fue muy duro». El Seminario constó de dos días de sesiones teóricas con dos exámenes en inglés y dos días de sesiones prácticas que tuvieron lugar en la Satélite WorldCup, donde se realizaron dos pruebas más de índole práctica, una cada día, arbitrando in situ en la propia competición. Dichos exámenes fueron realizados por representantes internacionales de la IWAS de Polonia, EE.UU, Reino Unido y Austria durante el transcurso de la competición.

«Pero valió la pena. Nos hemos preparado mucho para conseguirlo, ya que la esgrima en un deporte muy serio, con muchas reglas, y en el caso de la esgrima adaptada aún más», explica Laura Pérez, que junto a Mireya Sanchis y Beatriz Sanchis, ya pueden ser convocadas como árbitros internacionales en próximas convocatorias de Copas del Mundo y Paralimpiadas. Aunque realmente ese título no responde a un interés personal. Una vez más, La Robera Sala d’Armes apuesta por abrir la puerta al deporte adaptado e internacional, para abrir nuevos caminos para sus alumnas y alumnos y que puedan llegar a las competiciones internacionales y otros eventos similares, creando referentes importantes de superación, constancia y trabajo personal. Creando oportunidades de formación y aprendizaje atractivas para que los y las adolescentes del club puedan comenzar una trayectoria formativa con proyección internacional.

«Me encuentro con muchos adolescentes que han abandonado los estudios, desmotivados, que no les queda otra que trabajar recogiendo naranja, o en la hostelería, trabajos muy dignos pero que no les motiva, y yo les ofrezco una motivación para no estar en la calle consumiendo. Les digo que pueden ser árbitros y encima ganar algo de dinero, y la respuesta está siendo muy positiva». Laura Pérez cuenta que ya hay seis jóvenes que han conseguido la titulación, «y fuimos a Albacete ya una competición y ya se ganaron un dinerillo, y aunque no es mucho, les motiva, porque no es fácil, hay que estudiar. Y ahora imagínate sabiendo que pueden ser internacionales y viajar a otros países, queremos darles nosotras tres ese ejemplo y esas ganas de conseguirlo».

Más de 140 alumnos en Benetússer, Paiporta y Alfafar

Desde que Laura Pérez Aguado fundó hace cinco años la Sala Robera d’Armes en Benetússer ha conseguido expandir la esgrima por otros municipios de L’Horta Sud, alcanzado actualmente los cerca de 140 alumnos y alumnas. Así, creó en Paiporta «Padelistas», a través de una actividad extraescolar en el CEIP l’Horta que se ha mantenido y que cada vez suma a más alumnos y alumnas. Y en septiembre, se dará luz verde a «Piratas» de Alfafar, también gestado como actividad escolar en los centros escolares. Ha aumentado tanta la afición que esta temporada se puso en marcha la Liga Horta Sud de esgrima.