“¡Aprendemos dentro y fuera del aula! Escuela, barrio e identidad”. Este es el título de la exposición que el colegio Fernando de los Ríos de Burjassot, con la colaboración de la Associació Cultural Punta de Llança –conformada por profesorado y alumnado de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València–, preparó como broche de oro de fin de curso. La inauguró el pasado viernes por la tarde, en la casa de cultura, en un acto que, junto con los concejales de Cultura y de Educación, Javier Naharros y Manuela Carrero, respectivamente, presentaron la directora del centro educativo del barrio de las 613 Viviendas, Inma Badía, y el presidente de Punta de Llança, Luis Villacañas.

La nueva muestra del recinto municipal reúne un conjunto de collages que el alumnado de cuarto de Primaria del Fernando de los Ríos realizó durante el presente curso académico en una serie de talleres extraescolares de Inglés coordinados por Punta de Llança. Como explicó su presidente, Luis Villacañas, esta actividad “se ofreció como un espacio de contacto y enriquecimiento mutuo entre las diversas culturas, académicas o no, que conviven dentro y fuera del aula”.

En total se desarrollaron tres talleres –“¿Quiénes somos dentro de clase?” (los viernes de octubre y noviembre de 2021), “¿Qué aprendemos en el patio?” (viernes de diciembre de 2021 a marzo de 2022) y “¿Qué aprendemos en el barrio?” (viernes de abril a junio de 2022)– para “poner en valor las experiencias, identidades y medios de expresión de los niños y las niñas con las competencias y saberes del currículum escolar”. Sobre la base de las materias relacionadas con la “expresión artística” y la “escritura en castellano e inglés” se llevó a cabo el trabajo.

El proyecto culminó en “esta forma de ver la vida” que las niñas y los niños del Fernando de los Ríos han expuesto en uno de los espacios más importantes de la Ciudad de los Silos en lo que a difusión de cultura y arte se refiere. Mucho tiempo dedicaron a la aventura.

“I like to play football with my friends”, “1+1 = 2. Samita, en el banco de la amistad you learn to feel your feelings” y “¿Qué es lo que más te gusta hacer en el barrio? Intento que nos eduquemos entre todos para que el barrio mejore” son algunos de los mensajes que, a través de unas pinturas acompañadas de textos escritos en la lengua de Shakespeare y la de Cervantes, la infancia del barrio de la 613 Viviendas lanza a todo el mundo. “Los niños enseñan urbanidad a los adultos” fue uno de los comentarios escuchados en la inauguración de la exposición de collages.

La muestra “¡Aprendemos dentro y fuera del aula! Escuela, barrio e identidad” se podrá visitar, en la sala de exposiciones de la casa de cultura, hasta el próximo 23 de junio, de lunes a viernes, en horario de 8 a 21 horas.