Les Juntes Locals Falleres avancen en el calendari de l'exercici 2022-2023, una vegada s'ha normalitzat l'activitat tant en els casals com en la part més institucional de la festa. D'aquesta manera, nombrosos municipis estan immersos en l'elecció de les falleres majors o en els actes de nomenaments, lectures d'actes o proclamacions. Aquest és el cas d'Alaquàs i Sedaví, que durant el cap de setmana van celebrar actes protocol·laris en aqueix sentit.

A Alaquàs, el Castell va acollir l'acte oficial de proclamació de les falleres majors per a l'any 2023, organitzat per Junta Local Fallera (JLF). La xiqueta Vera Martínez Silla i Carolina Sanchis Mengod van ser proclamades com les màximes representants per al nou exercici faller que, amb aquest acte, comença de manera oficial en el terreny públic.

L'alcalde d'Alaquàs, Toni Saura, juntament amb el regidor de Falles, Álex Ramos, van ser els encarregat de proclamar oficialment a les falleres majors davant una representació de totes les comissions del municipi. En el seu discurs, Saura va felicitar públicament les noves representants i va agrair el seu compromís per les Falles d'Alaquàs. A continuació, ambdues van pronunciar un discurs de benvinguda i agraïment a tothom faller d'Alaquàs en el qual van mostrar el seu sentiment d'orgull per representar a la població.

Tan sols uns dies abans, la sala Xemeneia del Castell havia acollit l'anomenada "Lectura d'Actes" de les falleres majors. Les representants de la festa van ser rebudes per l'alcalde i el regidor en presència de la presidenta executiva de la Junta Local, July Roselló, i davant l'atenta mirada dels i les representants de les comissions falleres i la resta de familiars i amistats que van assistir. Seguidament va ser la secretària general de Junta Local Fallera, Mariluz Mondéjar Ortiz, l'encarregada de fer la lectura de les actes. Per a tancar l'acte es va procedir a fer la signatura en el llibre d'actes de la JLF.

A Sedaví, el saló de plens de l'ajuntament va ser escenari de l'elecció de les falleres majors per a l'exercici 2022-23, un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde i president nat de la Junta Local Fallera, José Francisco Cabanes, així com la presidenta executiva Valle Amaya, membres de la JLF i de les quatre comissions falleres del municipi. El primer edil va ser l'encarregat de comunicar via telefònica el nomenament de Paola Souan, com a fallera major infantil, i el de Charo Castillo, com a fallera major per al pròxim exercici.