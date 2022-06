Hassane Ahouchar y Raquel Landín vencen en la 53ª Volta a Peu a Sedaví

En la tarde del sábado se celebró en Sedaví, la 53ª Edición de la Volta a Peu a Sedaví, la segunda en antigüedad de la provincia tras la Volta a Peu a Valencia, organizada por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sedaví en colaboración con el Club Esportiu Trenkacames y que por primera vez estaba incluida en el Circuito de Carreras Populares de la Comunidad Valenciana. Sedaví volvía a recuperar su carrera, tras dos años de ausencia a causa de la pandemia del Covid-19.

La prueba, que contaba con una inscripción de cerca de cuatrocientos participantes, coronó al marroquí Hassane Ahouchar del Clínica Alejandro Sanz como vencedor en la clasificación general, tras finalizar los 10 K de la carrera divididos en dos vueltas, en un tiempo de 31’59”, siendo segundo Octavio Sanchis del Serrano Club Atletismo que llegó a 2’04” del vencedor y tercero David Giménez del CA Utiel a 2’05” de Ahouchar. En féminas, el triunfo fue para Raquel Landín del The Kenyan Urban Way con un tiempo de 39’45” con Patry Lorena Montalvo del Manufacturas Ceylan segunda a 00’25” de Landín y tercera Nazareth Asencio del The Kenyan Urban Way a 00’37” de la vencedora.

En el resto de categorías Ginés Tello se impuso en la categoría Senior Masculino, Raquel Landin en Senior Femenino, Hernán Tello en Junior Masculina, Irene Peralta en Promesa Femenina, Hassane Ahouchar en Veteranos A, Francisco Javier Núñez en Veteranos B, Manuel Vila en Veteranos C, Patry Lorena Montalvo en Veteranas A, Pilar Villaplana en Veteranas B y Rosa Ana Hernández en Veteranas C. Hernán Tello, fue el primer Local Masculino y Elena Martínez la primera Local Femenina. Además el CD Never Stop Running se llevó los premios de 150 euros al club con más mujeres participantes con un total de 11 y al club con más participantes 36.

A la entrega de premios asistió el alcalde José Francisco Cabanes y las concejalas Úrsula Isabel Campo, Beatriz Cuesta, Amparo Cuenca Castillo y Filo Baixauli, además de contar con la presencia del director de Caixa Popular Sedaví Sergio Gallego.

En la mañana se celebró también la Mini Volta a Peu que contó con la participación de setenta niños y niñas del municipio. Los vencedores fueron Óscar Ballester y Elia Requena (Prebenjamines), Mateo Prieto y Marta García (Benjamines), Petar Chimanov y Celia Pascual (Alevines), David García y Mireia Fortuny (Infantiles) e Iker López (Cadetes).

En la organización de las pruebas han colaborado el Club Esportiu Trenkacames, Toys’R’Us, La Coloratta, Mc Donald’s, Hyundai, FCC, Caixa Popular y la Diputació de València.