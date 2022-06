L'exposició itinerant de Caixa Popular 'Valencianes per la Igualtat' aterra a Alcàsser fins al pròxim 20 de juliol. La mostra, present a la plaça del Castell, davant la casa consistorial, està formada per sis escultures creades per l'artista fallera Pilar Luna que, en forma de valencianes intervingudes artísticament, reivindiquen afirmacions sobre la igualtat en els seus davantals.

'La igualtat, una conquesta', 'Juntes som imparables!' o 'Empoderem-nos cada dia!' són algunes de les frases reivindicatives que es poden veure en aquesta exposició a peu de carrer. Aquesta exposició forma part de Caixa Popular Dona, que va nàixer amb el propòsit de fer costat al moviment que abandera la igualtat entre homes i dones, i dur a terme iniciatives que promogueren el canvi. La regidora d'Igualtat, Cristina Lucendo, ha animat a tota la ciutadania a acostar-se a aquesta mostra que «en estar a l'aire lliure pot gaudir-se en qualsevol moment». En aquest sentit, Lucendo ha assenyalat que «aquesta iniciativa s'emmarca dins de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat duem a terme durant tot l'any, amb l'objectiu de lluitar per una societat més justa i igualitària». Per part seua, l'alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, ha posat en valor aquestes accions que mostren «el compromís d'aquest ajuntament per avançar cap a una societat lliure de masclisme i, sobretot, que mostren que Alcàsser és un poble obert i igualitari».