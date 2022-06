Compromís per Paterna reclama el aumento de las ayudas para las Ampas

El partido Compromís per Paterna ha pedido este miércoles al gobierno municipal que aumente la subvención a las ayudas para las asociaciones de padres y madres de alumnado (Ampas) de los centros educativos del municipio a 30.000 euros, cifra que recibían los centros hasta ahora.

Así, ha argumentado la concejala de Compromís, Neus Herrero, al respecto, ya que “la mayoría de las Ampas han vuelto a tener una actividad normal después de la pandemia, pensamos que por tal razón ahora ya no es momento de mantener reducida esta subvención. Estos años anteriores no podían organizar los eventos habituales, pero ahora muchas de esas actividades han vuelto a su cauce habitual, por lo que no entendemos que sea ahora, precisamente, cuando se reduzca un tercio la ayuda anual por parte del consistorio”.

Además, desde la formación han indicado la importancia de las subvenciones a estas asociaciones de familias y las de alumnado, ya que así “se fomenta la participación e implicación de estas agrupaciones en la gestión de los centros educativos. Por lo que, se deben financiar parcialmente los gastos correspondientes de este tipo de actividades”.

Por su parte, el gobierno municipal ha asegurado que “en el curso escolar de 2020-2021 sobró importe de la subvención y por ello se han reducido”, tal y como han indicado desde Compromís. No obstante, la formación de la oposición ha señalado que “no se han tenido en cuenta las restricciones que sufrieron los centros, ya que muchas actividades se tuvieron que suspender por las medidas de seguridad”.

En ese ejercicio, las Ampas de Paterna hicieron un gasto de 15.000 euros, lo que desde Compromís se ha calificado de “todo un éxito por continuar trabajando en esa época difícil. Sin embargo, ahora con la posibilidad de retomar muchas de las actividades esa cifra se queda corta”.