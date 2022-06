El fin de la temporada deportiva ha propiciado la organización de torneos y campeonatos tanto en las escuelas de ajedrez como en los colegios, en los últimos días. Los municipios de Moncada y Picassent son un ejemplo de la actividad que se está desarrollando en esta disciplina deportiva en la comarca.

En Moncada, la escuela del club de ajedrez vivió su torneo infantil en el parque de la Mediterránea, con gran éxito de participación. Tras emocionantes partidas, Marcos Recasens ganó la competición mientras que Pedro Alumbreros quedó segundo y Carles Albert logró la tercera posición. En la jornada, que se celebró con la colaboración del Ayuntamiento de Moncada, también hubo regalos y "buen ambiente", tal y como informa el club.

Por su parte, Picassent albergó la segunda edición del torneo escolar de ajedrez organizado por la concejalía de Juventud, a través de la Casa Joven «La Torta». Un total de 58 participantes de diferentes localidades como Meliana, Alzira, Mislata, Alaquàs, Silla y València, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años se dieron cita en el Auditorio de la Música y las Artes.

Al finalizar el torneo, se hizo entrega de los diferentes trofeos. El primer premio sub 8 fue para Ilia Vinogradov, del CD Basilio; en categoría sub 10, venció Álex Lluch Fosati, del colegio San Cristòfor Mártir; en modalidad sub 12 triunfó Pablo Muñoz Aranda, del CA Alaquàs, y en sub 16, el galardón máximo fue para Cristian Bejar Giménez, del IES L’Om.