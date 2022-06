El incendio ocurrido el pasado jueves en una empresa de productos cosméticos y lacas puso en evidencia el problema de la accesibilidad al polígono Fuente del Jarro de Paterna y de la necesidad de un segundo túnel que una la fase I y la fase II. El cierre del único túnel existente para uso exclusivo de vehículos de emergencias durante el incendio hizo que los transportistas buscarán otras alternativas de acceso y es ahí cuando se toparon que una de estas vías alternativas para acceder desde la zona sur del casco urbano de Paterna como es el Camino de los Molinos estaba cerrado al tráfico. Este vial es usado por muchos vehículos y furgonetas ya que no es apto para camiones, pero también por muchos trabajadores que acceden a pie desde el apeadero de Santa Rita de Metrovalencia. Este camino estaba en obras de mejora. El mal estado de este camino, con estrechamientos y un firme en mal estado, sin aceras ni alumbrado fue denunciado por Asivalco debido al peligro que cientos de trabajadores que todos los días iba a pie al polígono, además de la difícil visibilidad que generaba la falta de poda de la vegetación existente alrededor, que convertían este vial en muy peligroso. El consistorio aprovechó una ayuda del Ivace para adecuar este camino, con aceras y un estrechamiento de la calzada, pero lo que no se imaginaban los habituales trabajadores y transportistas que usaban este acceso alternativo es que tras la sobras se iba a cerrar al tráfico. “Fue precisamente cuando se produjo el incendio y se cerró el túnel para facilitar ella acceso de vehículos de emergencia, pese a que el incendio no se encontraba próximo a este acceso, cuando descubrimos que el camino de los Molinos estaba cerrado al tráfico. Nos hubiera gustado que al menos se nos hubiera informado de que tras las obras este acceso iba a ser exclusivamente peatonal y no enterarnos de esa forma”, señala el gerente de Asivalco, Ximo Ballester.

Precisamente el cierre de este camino al tráfico rodado y la necesidad de un segundo túnel que permita la evacuación de la segunda fase se pusieron sobre la mesa en la junta ordinaria realizada por Asivalco este pasado fin de semana. “Además de servir como acceso peatonal desde el apeadero de Santa Rita, el camino de Los Molinos, pese a su mal estado, era bastante utilizado y descongestionaba un poco la entrada y salida de Fuente del Jarro, sobre todo desde el sur del casco urbano. Ahora que por fin se había cumplido una reivindicación histórica con la mejora de a la iluminación y de las aceras, nos hemos topado con que no es posible circular en coche, solo en caso de emergencia con el permiso de las autoridades o de la Policía Local; eso perjudica la accesibilidad”, concluyen desde la asociación empresarial.