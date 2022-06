El quinto club más antiguo de la Comunitat Valenciana, el Paiporta CF, cumple cien años de fútbol, después de diferentes "altibajos" y cambios en sus instalaciones. Así, el equipo que comenzó jugando en un descampado, ha llevado a su histórico campo, el Palleter, a celebrar también su 50 aniversario. “Durante todo este periodo, se han mantenido los valores de humildad y pasión que nos caracterizan. A pesar de que el deporte ha cambiado mucho, la ilusión y pasión por este deporte en el conjunto no lo ha hecho”, ha apuntado su presidente, Juanjo Casañ.

Así, para celebrar el aniversario, el club de fútbol municipal inauguró una exposición en el Museu de la Rajoleria donde, hasta el día 30 de junio, se exhiben la equipación de hace años, fotografías, recortes de prensa y diferentes trofeos conseguidos, gracias a recuerdos que guardaban diferentes personas vinculadas al conjunto.

Además, trataron de hacer partícipes y rendir homenaje a todas esas personas que han pasado por el conjunto, enel último partido de la temporada, en el que el ayuntamiento otorgó placas a modo de reconocimiento al conjunto y al campo, por todos esos años de fútbol. Asimismo, en ese día, Casañ recogió a un exjugador de 80 años, que actualmente vive en Almenara, y fue “el encargado de realizar el saque de honor, lo que le emocionó y le hizo viajar a esa época en la que aún disputaba partidos”.

Cronología del club

La historia del Paiporta CF comenzó a principios de la década de los años 20 del pasado siglo cuando la influencia británica llegó a España. Así, “en 1922 se crea el club, año en el que unos trabajadores que vivían en el municipio comenzaron a jugar en un descampado, el campo de la 'Garrofera' lo llamaban”, cuenta el secretario del conjunto, José Antonio Delhom, cuyo padre fue uno de esos primero futbolistas.

“Por lo que me contaba mi padre, el nombre del campo se lo pusieron porque en el córner había un algarrobo y jugaron allí varias décadas. No obstante, el club no se federó hasta 1942, una vez pasó la guerra civil española, ya que durante los años que duró el conflicto y los primeros de la posguerra, la actividad deportiva se paralizó por completo”, detalla Delhom.

El juego se trasladó, años después, al campo de los Puentes, al que se denominó así porque estaba situado en el barranco entre dos vías. “En este se jugó durante 20 años, hasta 1972, cuando la federación construyó el Palleter, ya que, con las riadas, el anterior lugar de juego se inundaba cuando llovía. Ahora aún mantenemos la antigua torre del marcador”, explica el presidente del club.

Cambios en el deporte

“El panorama del fútbol ha cambiado mucho desde entonces”, recalca Casañ. “Durante esos primeros años, eran pocos los clubes que existían, por lo que llegamos a disputar la Copa del Rey. También fuimos campeones de toda la Comunitat en una competición que se disputaba, y quedamos segundos en la categoría regional en toda España”, continúa.

Las competiciones ahora, con el aumento en el número de los clubes, han cambiado. El Paiporta CF juega en división preferente, en la que este año ha quedado sexto. “En 2017 fuimos campeones y subimos a tercera; ahora hemos intentado reservar lo mejor para la siguiente temporada”, asegura el máximo miembro de la directiva.

No obstante, los clubes de la actualidad se encuentran con una dificultad, y es que pertenecen a los socios, “invertir en ellos es un hobby, por lo que es complicado a veces garantizar un correcto funcionamiento. El que decide ser presidente, por tanto, lo hace por pasión y yo llevo ya ocho años. Sin embargo, anteriormente el conjunto estuvo a punto de desaparecer por un vacío institucional”, afirma Casañ.

Por otra parte, el Paiporta CF ya lleva unos años remontando, sobre todo “gracias a la importancia que se le da a la escuela, ya que sin ellos no habría equipo". "De esta manera, es fundamental transmitirles bien desde pequeños esos valores de humildad, respeto e ilusión. El deporte se ha de enseñar desde esas conductas sanas”, señala el presidente, quien añade, “en las primeras categorías no cuentan con publicidad en la camiseta, solo con el eslogan ‘dueños de una pasión’, para que sientan esos colores”.