El Coliseu de Godella alça la veu contra la duplicació del Bypass

La plataforma No+bypass va organitzar en el teatre Capitolio de Godella, un acte cultural amb la participació de molts artistes del panorama cultural valencià que s'han donat cita per a tornar a alçar la veu i, esta vegada amb música i poesia, per tal de dir-li al Ministeri que paralitze una infraestructura que "suposaria greus impactes ambientals". D'esta manera, han participat en l'acte grups com Astera, Deb.music, el pianista Álvaro Fortea, rapsodes com Carles Cano, Marcos Aliaga, Dori Palencia, Toni Soriano, Miquel Estellés i Pablo Muñoz. A més, alguns participants han realitzat una performance amb les lletres que identifiquen a esta agrupació.

Fonts de l'associació han assenyalat que "el Capitolio ha sigut un clam contra la duplicació del bypass. Ho hem dit de manera festiva, amb música i actuacions, però la plataforma No+bypass continuarem denunciant una obra que mai s'hauria d'haver plantejat, i seguirem demanant suport a les autoritats autonòmiques perquè exigisquen al Ministeri sentit comú i responsabilitat".

Godella és un dels ajuntaments que s'ha manifestat contra la duplicació d'esta infraestructura, com Manises i Paterna, que amb els seus recursos contra la duplicació ha arribat fins al tribunal suprem. Segons el membre de la plataforma No+bypass, Antonio Domingo, "continuarem explicant a la població perquè esta autovia no s'ha de duplicar. Hem fet concentracions, performances, i ara este aplec cultural amb artistes que participen desinteressadament. Volem que la gent siga conscient de la barbaritat que suposa duplicar una autovia en temps d'emergència climàtica, quan estem vivint onades de calor seguides com mai abans s'havien viscut, amb previsions d'alteracions climàtiques encara més greus que cada vegada ens acosten més a situacions crítiques sobre les quals serà difícil actuar".

Domingo, a més ha afegit que "en esta situació, duplicar vies pel transport de mercaderies per carretera és el mateix que apagar un incendi amb gasolina. El Ministeri ha de recapacitar i fer marxa enrere amb esta iniciativa i amb altres, com la de la pista de Silla, que també té l'oposició de les poblacions de l'Horta Sud".

D'altra banda,m la plataforma No+bypass ja va plantejar a la delegada del Govern com es podrien solucionar les retencions puntuals que existixen als matins: amb reducció de la velocitat, controls per radar, prohibició d'avançament als camions en determinats trams i millora dels accessos als polígons industrials, entre altres. Però, "el Ministeri seguix entossudit en una obra innecessària que hipotecarà el pressupost per a realitzar altres actuacions realment importants i concordes a la situació de canvi climàtic que vivim", han reclamat.

Així, la també membre de la plataforma i present en l'acte, Luisa Lozano, ha destacat que "els mil milions d'euros pressupostats en esta obra s'han de traslladar al tren per a acabar el corredor mediterrani i millorar els trens rodalia. En els temps que vivim, amb previsions de baixades d'usuaris en les carreteres per l'alça dels preus dels combustibles, és el moment de planificar el pas de les mercaderies al tren. El Ministeri té tres problemes greus, que es diuen, improvisació, falta d'adequació a la situació actual i nul·la optimització de la via".