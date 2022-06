La oposición reprueba a la alcaldesa de Puçol y tumba los presupuestos

La confrontación entre la alcaldesa del PP, Paz Carceller, y los partidos de la oposición en Puçol -Compromís, PSOE, Cs y Vox- se ha puesto de manifiesto de nuevo en el último pleno. El gobierno en minoría del PP y PURP presentó unos presupuestos que no salieron adelante al ser votados en contra por todos los partidos de la oposición. Partidos que por otra parte sí aprobaron la moción de reprobación a la alcaldesa, Paz Carceller, que fue presentada por el portavoz de Compromís Enric Esteve, en la que volvieron a pedir su dimisión “por incompetencia en la gestión, al estar en minoría, y su forma de actuar de menosprecio con el resto de partidos y con la ciudadanía, y por falta de confianza”, que ella rechazó una vez más. El debate volvió a generar, como en el anterior pleno, un cruce de reproches de la alcaldesa y su concejala Elena Camarero, con los portavoces del resto de partidos políticos. Falta por ver si la oposición da ahora el siguiente paso que sería presentar una moción de censura, algo que partidos como Compromís, PSOE o Cs ya anunciaron a Levante-EMV que puede ser una posibilidad, puesto que la unión de estas tres formaciones sería suficiente para arrebatarle la vara de mando al PP.

"Fui yo el que me fui del gobierno, no me echó. Estoy dispuesto a negociar con cualquier otra persona que no sea usted, porque no cumple nada de lo que dice. Dimita. Rubén Vaquero - Portavoz de Ciudadanos Puçol.

La alcaldesa, por su parte, lamenta la actitud de la oposición al negarse a negociar los presupuestos, que ascienden a un total de 17.575.933 euros, con una partida de inversiones muy reducida, de apenas 335.000 euros, que entre otras cosas presentó después de que en el último pleno le tumbaran una modificación de crédito y le achacaran el seguir funcionando con las cuentas prorrogadas de 2021. “Hemos hecho dos juntas de portavoces y una comisión y no han presentado ni una sola enmienda. Les ofrecí medio millón de euros de remanente de Tesorería para poder financiar las inversiones que plantearan, y no han planteado nada, solo la callada por respuesta. Algo que ellos creen que me perjudica a mí, y beneficia a ellos, pero realmente perjudica ala ciudadanía”, señala Carceller.

"Apoyamos los presupuestos de 2021 y no cumplió ni medio acuerdo. No confío en su palabra y no pienso votarle nada a favor. Váyase a casa señora Carceller" Enric Esteve - Portavoz Compromís Puçol

La oposición, y más concretamente Compromís, que sí apoyó los presupuestos de 2021 al igual que Cs que en dicho momento formaba parte del gobierno, afirmaron que no iban apoyar esta cuentas por “falta de confianza” en la alcaldesa y abiertamente señalaron que estarían dispuesto a negociar si en la vara de mando la tuviera otra persona que no fuera ni Paz Carceller ni su concejala, Elena Camarero. “Les apoyamos los presupuestos de 2021 porque entendimos que ella pandemia había generado una situación complicada, y no han cumplido ni medio acuerdo. Dónde está la inversión en el campo de césped, en la pista polideportiva, en el carrer Sant Joan, ha demostrado que es incapaz de cumplir su palabra y con usted yo no negocio nada”, señaló el portavoz de Compromís, Eric Esteve. Rubén Vaquero, de Cs , por su parte, le recordó a la alcaldesa “que fui yo el que me fui del gobierno, no me echó usted, y fue precisamente por incumplir sus acuerdos y por su falta de palabra. Ya le advierto que en el año que falta no le vamos a aprobar nada desde la oposición si sigue usted ahí, doy mi palabra que negociaría con otra persona incluso de su partido que pusiera al frente, pero usted dimita”.

La portavoz de PSOE, Ana Gómez, aseguró que iba a votar en contra de un presupuesto “inadecuado, con una partida de inversiones muy baja, sin contar con la partida de contingencia, ni más ayudas a las asociaciones”.

"No han presentado ninguna enmienda a los presupuestos presentado y aún así los rechazan. Creen que me perjudican a mí, pero están perjudicando a la ciudadanía" Paz Carceller - Alcaldesa de Puçol (PP)

Paz Carceller, aunque lamente que no hayan salido los presupuestos adelante entre los que se incluye el pago de luna sentencia de 88.000 euros a unos vecinos por deficiencias en la estructura de las fincas construidas por la promotora municipal Gespul, asegura sin embargo, que “con un presupuesto prorrogado podemos seguir trabajando, además de tener aprobado el plan de inversión de la Diputación”.