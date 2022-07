El gobierno socialista de Alboraia va a vivir de manera complicada el año que resta de mandato. Su minoría le impide sacar acuerdos por sí solo. A esto se suma el frente común que ha decidido formar toda la oposición, donde PP y Cs han hecho piña con Compromís y EU, para tumbar o sacar adelante mociones. La última se produjo este jueves, al salir adelante la propuesta de Compromís que reivindica el uso de Casa Tia Visanteta de Garra (Conde Zanoguera) y el chalé por las asociaciones locales, gracias a los votos de Compromís, Ciudadanos, PP y EU. El PSOE votó en contra.

Compromís per Alboraia explica en su moción que el equipo de gobierno “desde hace tiempo aplica su criterio único (no compartido por otras fuerzas políticas entre ellas Compromís por Alboraia o por las asociaciones del pueblo) de que los espacios municipales y públicos, y que son especialmente emblemáticos (Conde Zanoguera y chalé) se utilizan para “actos institucionales”. Cuando el equipo de gobierno dice “actos institucionales” son los que así considera el equipo de gobierno”. En este sentido, recuerda la formación que en diferentes ocasiones, “vecinos particulares o miembros de diferentes asociaciones nos han manifestado su disconformidad con la situación”.

Desde Compromís per Alboraia en diferentes ocasiones “hemos manifestado nuestra propuesta para esos espacios. Consideramos que esos dos espacios tan estimados y emblemáticos tendrían que poder ser utilizados por las asociaciones de Alboraia. Somos conscientes que se tendrían que establecer criterios (relevancia de los actos, adecuación al espacio, etc) porque entendemos que no se puede hacer un uso indiscriminado, pero esos criterios se tendrían que establecer por todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento y que fueran públicos.” Por tanto, la moción aprobado por todos los grupos excepto PSOE y Vox, que se abstuvo, insta a que el equipo de gobierno de Alboraia “abra la cesión del chalé y de Conde Zanoguera a las asociaciones del pueblo, y que se establezcan unos criterios públicos y consensuados por todas las fuerzas políticas y las asociaciones en la hora de ceder estos dos espacios”.

Cabe recordar que tras anunciar Compromís su moción la pasada semana, el PSOE, por boca de la concejala de Urbanismo, Ana Bru, replicó que el inmueble ya tiene una función asignada, ser la oficina de Turismo de la población. La edila socialista añadió que ya se dispone de mobiliario y que se ha solicitado una subvención para su rehabilitación. Respecto al chalé, Bru señaló que alberga las bodas civiles "y algún acto de especial relevancia". "Antes se usaba para todo y no era operativo estar montando y desmontando el local para las bodas, que hacemos muchas, y mantenerlo en condiciones decorosas. Ambos edificios se usan para dar servicios, y tenemos muchos locales para actividades de las asociaciones, desde el auditorio y el teatro hasta locales en el centro de mayores de Portalet o la casa de cultura", insistió.