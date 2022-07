El discurso de la “Nit de l’olla” de la fiesta de Moros y Cristianos de Benetússer, realizado por uno de los miembros de la coordinadora de la fiesta, ha abierto la polémica en plenas fiestas. La alcaldesa ha replicado con contundencia y la propia dirección se desvincula de los comentarios que se hicieron.

La “Nit de l’olla” es una de las primeras celebraciones que se realizan en los Moros y Cristianos. En este evento las comparsas se reúnen para cenar, dar premio y homenajear a personas destacadas de la fiesta, acompañado de un discurso de uno de los miembros de la coordinadora, órgano que está compuesto por los diferentes representantes de las agrupaciones del pueblo. Es por ello, que “no es la primera vez que ocurre”, ya que como en esta ocasión, el orador, habló a título personal y de su comparsa dejando de lado las palabras preparadas, criticando y comparando de manera "inexacta" las subvenciones que reciben las fiestas con las de otro municipio.

En esta ocasión, tal y como se muestra en las palabras de Sanz, la persona encargada de ofrecer el discurso “comparó la inversión del Ayuntamiento de Benetússer en esta fiesta, con la de otro municipio cercano” (Massanassa, según ha podido saber el periódico) “del que se dijo que aportaba 25.000 euros, cuando la realidad es que son 4.000 euros”. Lo que provocó la “indignación” de la primer edil, quien ha recalcado en su Facebook que “para mi esto es mentir a las personas que estábamos allí y como no tuve la oportunidad de desmentirlo porque no se me dio voz en ese momento, he creído oportuno hacerlo público por este canal”.

“En esta vida no es la primera ni la última vez que tengo que oír despropósitos faltos de información veraz que se despliegan sin ningún control”, ha seguido la alcaldesa. ya que en cuanto a la cuantía de ayudas recibidas por parte del consistorio, la alcaldesa ha señalado que desde el consistorio se ha aumentado esta partida con respecto a 2020 en 3.000 euros “con mucho esfuerzo”, pasando de 12.000 a 15.000 euros.

De esta manera, las afirmaciones del discurso crearon una situación incómoda en la “relación cordial existente” entre esta organización de gestión y el propio ayuntamiento. Así, según ha asegurado la alcaldesa del municipio, Eva Sanz en un comunicado en su cuenta personal de Facebook, el pasado miércoles “se mintió en la cara de toda la gente que estaba allí reunida con diversas afirmaciones y no es la primera vez que ocurre”.

Por su parte, el secretario de la coordinadora, Armando Galindo, quien además fue uno de los premiados de la noche, ha apuntado que entiende “las palabras de la alcaldesa” y ha asegurado que “la situación generada no nos beneficia a ninguna de las dos partes. La entidad necesita de las ayudas del ayuntamiento y agradece su colaboración, pero es cierto que pedimos una mayor subvención porque vemos peligrar la fiesta, aunque no era el momento para hacerlo”.

Y es que, según la alcaldesa, se trató de un discurso “bastante irrespetuoso no solo con el ayuntamiento sino con las representantes de la fiesta que estaban allí presentes, festeras de las propias comparsas y festera major del municipio; así como con la ciudadanía que así me lo trasladó al acabar el acto”.

No obstante, Galindo ha deseado que “la colaboración, el respeto y confianza existente entre el ayuntamiento y la coordinadora continúe, ya que es necesario para garantizar unas buenas fiestas”.