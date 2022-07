Un grupo de vecinos del Barrio de la Cebollera de Quart de Poblet han presentado un escrito acompañado de unas cuarenta firmas, para solicitar la retirada de una antena de telefonía móvil instalada recientemente en la avenida Antic Regne del municipio. Los firmantes aseguran en su misiva que el PGOU de la localidad impide la instalación de este tipo de antes a menos de 300 metros de zonas residencias. Por tanto, instan al consistorio a "denegar la licencia de esta actividad por su emisión de radiaciones peligrosas".

El escrito vecinal recuerda que la modificación puntual número 10 del Plan General Transitorio, en el apartado Usos Pormenorizados del suelo industrial B, señala que se "prohíbe la instalación de estaciones de telefonía móvil a menos de cien metros del suelo residencial", y apuntan que el Supremo ya anuló una modificación del PGOU de Valladolid por permitir estas estaciones.

El colectivo de vecinos de la Cebollera sostiene que la antena "generará radioactividad y perturbaciones eléctricas perjudiciales para la salud". Además, indican que "teniendo en cuenta la existencia del debate científico sobre si las ventadas de telefonía móvil contaminan o no, conforme a la OMS, todavía no se determinado los estudios como para asegurar que contaminan pero lo cierto es que irradian ondas electromagnéticas que pasan por el cuerpo humano y esto provoca disturbios en la salud y por tanto, este comité encargado de estos estudios indica que es prudente no colocarlas hasta 500 metros de las zonas residenciales".

Por tanto, los residentes en la Cebollera solicitan, "en aras del cumplimiento de la norma urbanística del PGOU aprobados por el pleno municipal, la sentencia del Supremo y las recomendaciones de la OMS, inicie los trámites oportunos para instar a la comunidad de propietarios a la retirada de la antena de telefonía móvil".