"Festa isabelina” en homenatge a escriptores valencianes

L’Associació Cultural Bassot de Burjassot acollí, en les seues instal·lacions, la primera “festa isabelina” i l’exposició de pintura “Arrels d’una vida”, creada per l’alumnat de l’escola La Masia de Museros, sobre la novel·lista alcoiana Isabel-Clara Simó i Monllor. L’entitat burjassotina volgué mostrar una vegada més, i reivindicar-la per a tot el món, “la força del color violeta”.

El projecte “Festes Isabelines”, impulsat de de l’entitat cívica Acció Cultural del País Valencià amb la col·laboració de la Diputació de València, té l’objectiu de “recordar la producció literària de reconegudes icones valencianes femenines, i en valencià”, al llarg de la història, com Isabel de Villena i Isabel-Clara Simó –de les quals pren nom la iniciativa–, i de “donar a conéixer l’obra d’autores emergents”.

Per la seua banda, la mostra “Arrels d’una vida” reunix un conjunt de collages a base de cartolines que “s’ajusten a una paleta de colors concreta: el blanc, el negre, el morat i el roig”. Així mateix l’alumnat utilitzà “la pàgina de llibre com a fil conductor de la producció artística i l’estampació per als títols” de cada quadro. Com explicaren el director de la La Masia, Ivan Palomares, i el professor d’Educació Plàstica, Gustau Morant, durant la inauguració, els xiquets i les xiquetes “han experimentat amb la tècnica que desenvolupa Herri Matisse en la seua última etapa creativa” per a “explorar i aprofundir en la història i obra de la prolífica escriptora d’Alcoi”.

Completà la “festa isabelina” un recital de poesia d’obra d’autores valencianes que protagonitzà el públic. Entre altres veus s’escoltà la de Joana Raspall advocant en pentasíl·labs per les persones migrants. “Podries llegir / contes i poemes, / o no tenir llibres / ni saber de lletra”, llegí una voluntària. Com a colofó, la cantautora Ana Zomeño oferí un concert. El repertori inclogué una versió al valencià del clàssic “I’m gonna lock my heart” de l’artista Billie Holiday. De repent un “vaig a tancar el meu cor” feu trontollar les parets de Ca Bassot.

Després d’arrancar en la localitat de l’Horta, el projecte “Festes Isabelines” –que aplega literatura, música i altres propostes artístiques en homenatge a les escriptores– “s’estendrà a la resta de les nostres comarques”, indicaren els seus promotors.