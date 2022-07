Nada hacía prever que lo que comenzó como un pequeño acto de limpieza sacando una vieja bicicleta del río Palancia, se convertiría 8 años después en 1.000 bicicletas recuperadas y donadas a personas en situación de vulnerabilidad y a entidades sociales. Bicis Para Todas es un proyecto coral, la unión a lo largo de este tiempo del esfuerzo de entidades como AMA, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Soterranya, pero también del compromiso, el trabajo y la ilusión de muchas personas que desinteresadamente reparan, limpian, donan o facilitan el transporte de las bicicletas.

Detrás de las 1.000 bicicletas, hay 1.000 historias de superación y de sueños, pero sobre todo de futuro porque tras de cada bici hay mucho más que un medio de transporte, hay una herramienta de cambio social , una oportunidad , una mano amiga tendida cuando más se necesita. No podría enumerar todas las historias que me han impresionado en estos 8 años , pero sin duda las bicicletas donadas a víctimas de violencia de género serían de las que más.

Hace unos meses me crucé en un carril bici en València con una de aquellas mujeres, no la reconocí, pero sí a la bicicleta porque a todas las donadas les colocamos una pegatina. Le pregunté y le comenté que llevaba una de ‘nuestras bicis’ en ese momento charlando recordamos cuándo pasó por el taller. No era la misma persona, y así me lo confirmó cuando me contó con una sonrisa ancha y luminosa cómo la bicicleta le había ayudado a conocer nueva gente, a salir, a compartir, a volver a ilusionarse, a perder el miedo.

También las bicicletas enviadas a niños y niñas en los campos de refugiados Saharauis son imposibles de borrar del recuerdo. Las fotos y videos de agradecimiento que nos llegaron de menores felices, bicicleteando entre frágiles construcciones en medio del desierto era la constatación de que en bicicleta los sueños, las justas causas y deseos nunca se marchitan.

En una época de pandemia, guerras y un constante, infinito, y, en muchos casos, oportunista ruido de fondo, donde la vertiginosa rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos en lo que Bauman denominó la sociedad líquida, encontrar espacios como Bicis Para Todas donde el apoyo mutuo, los cuidados y el calor de la comunidad se alzan como pilares fundamentales, hacen de este un proyecto con un potencial infinito, y en cierto modo terapéutico. Porque ser parte de este proyecto es una fortuna, es ser parte de la construcción del mundo que todas las personas nos merecemos. Un mundo donde la sostenibilidad, la justicia social y la vida se sitúen en el centro. Y no te rindas ni te dejes engañar, somos más.

Este pasado sábado 2 de julio, lo hemos celebrado en un acto en l’Hort de Trènor de Torrent donde los hemos podido ver y abrazar, hemos podido agradecer y renovar nuestro compromiso. Porque una bicicleta puede ayudar a una persona, pero 1.000 cambian el mundo.