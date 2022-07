Llargues cues de persones i vehicles s'han acostat a celebrar la 40a edició del Dia de l'Orxata, organitzada per l'Ajuntament d'Alboraia i el Gremi d'Orxates Artesans, “amb més èxit que mai”, segons ha destacat l'alcalde del municipi, Miguel Chavarría.

Com cada any, en l'avinguda que rep el nom d'aquest emblema d'Alboraia s'han repartit este dimecres a les 12 hores, de manera gratuïta, 1.500 litres d'orxata d'elaboració local, a més de 5.000 paquets de dos fartons Polo, que han provocat que la cua de més de mitja hora “valgués la pena” per a aquells que han volgut acostar-se, sobretot amb "aquesta calor", tal i com ho han indicat els veïns.

D'una banda, estaven aquelles persones, famílies amb xiquetes i xiquets i grups d'amics de totes les edats que han volgut acudir a peu i realitzar la cua, una espera que s'amenitzava amb la música, per a provar aquesta beguda tan coneguda per a la majoria d'elles. A este nombre d'assistents, s'afegia també una fila de cotxes als quals la corporació municipal els ha repartit l'esmorzar.

Persones com una veïna que acompanyava a la seua mare, que era ja major, i s'acostaven per a tastar l'orxata com portaven realitzant ja anys. "No hem pogut fer la cua perquè feia molta calor per a ma mare, però ens hem acostat al lloc on donaven els fartons i orxata i ens han repartit els productes sense problema", ha explicat. "Està molt bona i s'agraeix molt amb aquesta calor", han coincidit. De la mateixa forma, una parella indicava que anava cada any que el treball s'ho permetia, "perquè és una tradició. "Sobretot enguany, després de dos anys hi havia moltes ganes", han afegit.

D'altra banda, també han acudit a la cita grups d'amic procedents de València que s'havien adonat gràcies a les "xarxes socials i als mitjans de comunicació". Un d'ells ha explicat que ja havia viscut el Dia de l'Orxata quan era menut amb la família. "Aara tenia ganes de vindre amb els amics perquè ens agrada molt l'orxata", ha reconegut. Altres dues amigues ressaltaven el treball de les persones que repartien els productes: "la cua era molt llarga, però s'ha fet curta gràcies a la labor de totes aquestes persones que estan organitzant i a la música també".

A la vesprada la programació continua amb una “orxatada” solidària en la qual s'han tornat a repartir estos productes a canvi d'un donatiu dels assistents destinat a l'Associació Espanyola Contra el Càncer. A més d'un taller infantil en el qual els menors aprenen a elaborar orxata. Finalment, a les 19.00 està previst que se celebre un acte de commemoració de la 40a edició del Dia de l'Orxata.

“Este any ha estat excel·lent, millor que altres, es nota que la població després de dos anys de pandèmia tenien ganes de festa, d'orxata i nosaltres de repartir alegria. Per això, han vingut tant els vehicles i veïns, la cola dels quals ha arribat gairebé a València. A tots els hem oferit esta beguda i fartons perquè gaudeixin i comparteixin l'emoció de ser el bressol de l'orxata”, ha expressat l'alcalde.

Per part seua, la regidora de turisme, Raquel Casares, ha volgut recalcar “la importància de la col·laboració del gremi de horchateros perquè està bolcat amb aquest dia i ens està ajudant a dur a terme moltes iniciatives per a fomentar l'abast este producte”.

Així, el Dia de l'Orxata és un de les jornades clau de les festes patronals i de la vida social del municipi. Este producte estrella és un dels quatre pilars sobre els quals s'assenteixi la marca “Alboraia Turisme”, que recentment ha llançat l'ajuntament dins del seu Pla Estratègic de Turisme i el seu Pla Director de Turisme Intel·ligent.