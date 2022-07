La Diputació col·labora en la campanya dels ODS de Rafelbunyol

L'Ajuntament de Rafelbunyol està portant a terme una Campanya de foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social des de l’enfocament dels ODS a localitat. Un projecte finançat en part per la Diputació de València.

La Diputació de València, dins del seu programa per al foment, promoció i divulgació de la Responsabilitat Social en les entitats locals, ha atorgat a l’Ajuntament de Rafelbunyol una subvenció de 5.000 € per a finançar part de la seua campanya de divulgació, foment i sensibilització entorn de les implicacions d'avançar cap a una societat socialment més responsable mitjançant la incorporació dels ODS i dels preceptes de l'Agenda 2030.

"Volem una ciutadania participativa, no solament com a receptora de les actuacions de difusió i sensibilització, sinó també com a agent actiu d'aquesta. Amb aquest projecte posem en valor la responsabilitat social i els ODS, al mateix temps que fem que el veïnat s'involucre de manera directa" assegura Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

Es tracta d'una campanya transversal de la qual ja s’han desenvolupat diverses accions entre les quals destaquen un vídeo de presentació del projecte protagonitzat per la infància del municipi, enquestes ciutadanes o repartiment de material informatiu i divulgatiu dels ODS.

Durant els propers mesos la campanya continuarà amb noves actuacions a peu de carrer, repartiment de materials i productes sostenibles amb missatges socialment responsables, cartelleria protagonitzada també per la ciutadania i agents implicats en el desenvolupament del municipi i l'exposició d'una pancarta a la façana de l'Ajuntament amb imatges del veïnat i d'agents municipals rellevants, juntament amb els diferents àmbits d'actuació dels ODS, per tal de millorar el coneixement d'aquests i promocionar-los.