Compromís per Paterna ha mostrado su preocupación después de que todavía no se conozca en qué fechas se va a celebrar la Gran feria del comercio, “los comercios tienen que preparar sus stands y, además, planificar las campañas comerciales a tiempo para poder sacarle provecho. Nos preocupa mucho la situación, estamos ya en julio y no hay ninguna noticia”, destaca al respecto el concejal de la formación Carles Martí.

“Para Compromís la Gran Feria supuso un reto que aceptamos y, junto con las asociaciones de comerciantes, conseguimos dar un impulso muy importante a la feria creando un nuevo espacio más céntrico, más amplio y con una programación cultural y festiva que supuso el relanzamiento que queríamos. Desde que no estamos en gobierno, y pandemias a parte, la feria ha ido muriendo, la falta de medios y de esfuerzo por parte del ejecutivo socialista ha hecho que lleguemos al mes de julio con la sensación de que no tendremos feria en 2022”, indican desde la formación. Las mismas fuentes manifiestan que “Hemos tenido que registrar la pregunta oficialmente porque como no se celebra el consejo de comercio no podemos trasladar la pregunta directamente al concejal de comercio, por tal razón pedimos la inmediata convocatoria del consejo de comercio para establecer las fechas de la feria de comercio 2022. Es imprescindible que se realice esta feria, nuestros comercios necesitan toda la implicación del ayuntamiento para su promoción y rehabilitación, y más después de la pandemia con lo que ha supuesto la misma para el comercio. Se tiene que hacer un esfuerzo en hacer políticas que les ayuden”. “Queremos recordar al equipo de gobierno que tampoco han puesto en marcha ninguna de las medidas de ayuda al mercado a las que se comprometieron hace dos meses en el pleno municipal a propuesta de Compromís, como es la página web del mercado o alguna campaña de promoción de este. No pueden tener al comercio local abandonado como lo tienen, es necesario que hagan su trabajo y ayuden a nuestros comercios”, concluye Carles Marti.