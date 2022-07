L’Escola de Futbol Municipal d’Alaquàs ha culminat altre any amb èxit el Campus Gayà d’Estiu. Més de 60 esportistes de la població i d’altres municipis valencians van participar en aquesta activitat organitzada per l’escola, que gestiona l’Associació de Futbolistes del València C.F.

L’activitat principal del campus va ser el futbol que va comptat amb entrenaments impartits per l’equip de professionals format per entrenadors de primer nivell. Els entrenaments es van completar amb tota una sèrie d’activitats com inflables futbolers, porter volador, spiribol, concurs de plakks i altres sorpresas en les quals el futbol va ser el protagonista.

Una de les jornades més emocionants va ser quan l'alumnat del campus va rebre la visita dels jugadors del primer equip José Luis Gayà i Hugo Guillamón. Va ser en una jornada de convivència celebrada amb les diferents seus dels Campus Gayà de Pedreguer i Simat.

Aquest Campus se celebra cada estiu a Alaquàs i està dirigit a les xiquetes i els xiquets d’entre 4 i 16 anys. Es tracta d’una experiència esportiva que té per objectiu principal la formació integral dels participants, tant a nivell esportiu com educatiu, per a continuar transmetent els valors de l’escola amb un estil de vida saludable.