L'Auditori Molí de Vila es va convertir en l'escenari principal de la XXV Gala de l'Esport, que l'Ajuntament de Quart de Poblet, juntament amb el consell assessor de l'activitat organitza amb caràcter bianual, però que a causa de la crisi sanitària no s'ha celebrat en els últims quatre anys. En la gala es van entregar els guardons a la trajectòria esportiva tant de persones vinculades a l'esport com als clubs esportius locals.

El moment estel·lar va arribar amb el lliurament dels guardons a millor esportista masculí i femení entre els anys 2020 i 2022. En la categoria femenina Claudia Moreno, gimnasta de primera categoria, es va alçar amb el guardó, quedant finalista Cristina Andújar del Club de Lluita Quart.

En la categoria masculina el premi va recaure en el Campió d'Espanya de frontenis, Hugo Garde i, com a finalistes, el campió autonòmic cadet júnior sub2, David Murcia del Club de Karate Shokotan, en el campió autonòmic de duatló i acuatlón en la disciplina de paratriatló, Ginés Cubo del Club Tritortugas Quart i en el campió autonòmic del Club Kickboing Quart.

A més, en la Gala de l'Esport es va homenatjar les persones o equips que han destacat pels seus èxits esportius, col·laborant i participant perquè el nom de Quart de Poblet continue associant-se a l'esport de qualitat.

Entre els guardons, destaquen José Ramón Tena per la seua dedicació al club en les seues funcions com utiller de l'equip amateur masculí, Jesús Pitarch pel seu treball desinteressat des de la seua adolescència fins al dia de hui en el Club de Lluita Quart i Carlos Guillot per la seua dedicació des de fa 12 anys al Club Frontenis. També es va ressaltar la trajectòria de Miguel Ángel Sáez, president de la Penya Ciclista Quart des de fa més de 15 anys i que ha participat en grans esdeveniments internacionals com el Tour de el Mont-Blanc a França, el Tour dels Stations a Suïssa i la Lieja-Bastogne-Lieja a Bèlgica.

Així mateix, Mar Gil, dona de Cristóbal García, fundador del Club Voleibol en 1984 va recollir el premi pels seus assoliments esportius. Carlos Gómez, Paco Casanova i Paco Mármol van ser guardonats per ser referents directes del Club d'Handbol Quart.

L'entitat de Triatló Tritortugas Quart va destacar el treball de Juan Carlos Martínez per ajudar a les persones amb necessitats especials a través dels seus projectes d'esport inclusiu. D'igual forma, el Club Natació va reconéixer l'esforç i la dedicació d'Ana Morales i el Club Futbol Sala Aliança va ressaltar el compromís i el treball diari de l'Equip Sènior A Masculí.

Per realitzar una gran labor d'entrenament i classes d'escacs, el Club d'Escacs Quart va retre homenatge a Juan Ramón Rodríguez. El Club d'Atletisme va destacar el treball d'Amparo Bondia pels seus assoliments esportius collits amb l'equip de muntanya i trail. En homenatge pòstum, el Club amb arc va fer esment especial a Francisco Vicente Vilata. per la seua dedicació incondicional al club.

També es va homenatjar l'equip Júnior Femení del Club de Basquet Quart per arribar a la final de la Copa Preferent i Club de Gimnàstica Rítmica Quart per ser el primer equip del club a arribar a categoria absoluta i per haver sigut durant els tres últims anys un referent situant-se en l'elit nacional. Joaquín Pérez del Club de Kick-boxing Quart, Jesús Medié del Club de Karate Shotokan i Oriol Sanmartín del Club de Pilota a mà van ser uns altres dels homenatjats durant la gala esportiva.

D'altra banda, l'Ajuntament Quart de Poblet també va voler retre homenatge a aquelles entitats o persones més destacades pel seu treball i importants assoliments. Entre ells: el Club Gimnàstica Rítmica Quart, el Club Frontenis pel seu treball en el foment de la igualtat, el Club Tritortugas per la seua labor en l'esforç per a donar-li visibilitat i oportunitat a l'esport inclusiu.

Finalment, l'Ajuntament de Quart de Poblet va destacar la labor de l'esportista olímpic d'Handbol, Gedeón Guardiola, i va honrar homenatge a Vicente Tomás, considerat com l'etern director d'esports per la seua plena dedicació a l'esport que ha fet que Quart de Poblet se situe a l'avantguarda de la gestió esportiva local.

L'alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, i el regidor d'Esports, Francisco José Hidalgo, van ser els encarregats d'entregar els guardons i van incidir tots dos en l'aposta de l'Ajuntament per l'esport destacant "l'altíssim nivell" de l'esport local, sobretot, després de la pandèmia. També felicitaren les famílies per l'esforç que suposa acompanyar i complir amb els horaris i rutines dels i les esportistes i van posar en valor la importància de l'esport com a mecanisme catalitzador dels valors del respecte i la cultura de superació.