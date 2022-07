La plataforma cívica y ciudadana No+Bypass, que agrupa a veinte asociaciones y que se opone a la ampliación de la A-7, ha alertado a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana de que con el proyecto, elaborado por el Ministerio de Transportes, el nuevo trazado de la carretera se introduciría en yacimieno del Tos Pelat, en Moncada, que tiene por ley un perímetro de protección.

El tos pelat es un poblado ibérico anterior a la romanización y habitado entre el sigo VI y mediados del IV aC. Pertenece a la tribu edetana y fue abandonado de manera aparentemente pacífica porque no se han encontrado restos de enfrentamientos o catástrofes. Su nombre no aparece en las fuentes antiguas, a diferencia de Edeta (Llíria) o Saguntum (Sagunt). Además, es el único poblado en la provincia de Valencia que, por sus características, se podría denominar ciudad. Está delimitado por una muralla defensiva de más de 120 metros de los que solo se han excavado 32.

En su denuncia a la dirección general de Patrimonio, la plataforma denuncia también la afección a una cavidad geológica en el paraje de Císcar, del municipio de Bétera, que, según el informe emitido por Josep Mª Burriel Alberich, arqueólogo municipal de Moncada, fue utilizado como galería-refugio subterráneo antiaéreo durante la guerra civil española y se comunicaba a través de trincheras con un búnker a escasa distancia en el mismo paraje, perteneciente a la línea defensiva Inmediata o Puig-Carasols. «Este refugio queda afectado totalmente por el nuevo trazado del proyecto hasta el punto de que se destruiría por completo si se llevan a cabo las obras», critican.

El colectivo afirma que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no dio cuenta a la conselleria de esta afección, «cuando resulta preceptivo conforme exige el Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las cuevas, y resulta necesaria la autorización expresa y motivada de la conselleria competente en materia de Medio Ambiente». Y esto, "sin perjuicio de las competencias propias de la Conselleria de Cultura cuando concurren, además, elementos o valores relevantes ligados al patrimonio cultural valenciano», en referencia a que,s egúnla Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat Valenciana, que modificó la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, se cataloga con la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL) a todos aquellos elementos relacionados con la guerra civil.

Por ello, No+Bypass ha solicitado a la conselleria y a la Dirección general de Cultura y Patrimonio que tomen cartas en el asunto para evitar que se destruyan estos bienes y se solicite al órgano competente la revisión de la declaración de impacto ambiental (DIA) que avala el tan cuestionado proyecto.

«La destrucción de estos dos bienes culturales es otro motivo más para paralizar un proyecto que no se tendría que realizar, ya que la pretendida saturación del by pass no es tal (86.000 vehículos/día en 2018, muy alejados de los 125.000 del punto de saturación), ni tampoco la alta siniestralidad (un 35% menos que la media estatal)». esgrimen. La plataforma No+bypass ha propuesto medidas para mejorar la capacidad de la autovía que la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio de Transportes, «no está implementando, como la reducción de velocidad, la limitación de adelantamiento a camiones en determinados tramos, etc». «Esas medidas, y no una obra faraónica e innecesaria en tiempos de emergencia climática, son las que tiene que acometer con urgencia el Ministerio»