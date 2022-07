El Ayuntamiento de Burjassot pone en marcha la campaña de ADN canino

El Ayuntamiento de Burjassot pone en marcha la campaña del ADN canino. A partir de septiembre, la ciudadanía recibirá en sus domicilios la campaña e información detallada en la que desde el Ayuntamiento se instará a las y los vecinos a dar de alta a sus perros en el sistema de identificación de ADN, con el objetivo de contribuir a la reducción de abandono de los animales y al mismo tiempo, reducir de forma drástica la presencia de excrementos en las vías públicas.

“Hacer compatible la convivencia entre nuestros animales de compañía y los ciudadanos en el uso de espacios públicos o privados, así como salvaguardar y proteger su vida es uno de nuestros objetivos como Ayuntamiento. La identificación mediante ADN consigue ambas cosas de forma conjunta, y sabemos que vamos a contar con la colaboración de todas y todos, porque esta medida ayuda y mucho a que ambos objetivos se cumplan. Contamos con una sociedad ya muy concienciada en la retirada de heces en la vía pública y en el no abandono de animales, pero hay que profundizar en esta concienciación, y vamos a trabajar con esta meta” ha declarado Rafa García, Alcalde de Burjassot.

“Para ello, durante tres meses, desde septiembre hasta diciembre, el Ayuntamiento permitirá registrar de forma gratuita a los animales en el censo del ADN canino, será un inicio voluntario y gratuito, en el que el responsable del animal no tendrá que abonar nada por este proceso, y una vez finalizado el mismo, si que entrará ya en marcha la obligatoriedad mediante el pago de la tasa de identificación mediante ADN. Se que nuestras y nuestros vecinos van a colaborar de forma amplia en este nuevo proyecto, y a partir de ahí, podremos actuar y trabajar en la concienciación cívica y en el cumplimiento de esta nueva normativa que redundará en la salubridad de nuestra ciudad”, matiza García.

Con la identificación mediante ADN se reducen drásticamente la presencia de excrementos en las vías públicas y la colaboración ciudadana aumenta y se ve beneficiada con este sistema de detección. La experiencia de otros municipios en el sistema de identificación mediante ADN permite afirmar que esta reducción de heces en las vías públicas puede ser superior al 70%, así que apostar por esta vía es apostar también por la sostenibilidad, la limpieza, la concienciación y civismo por parte de todos.

Una vez ya esté el censo realizado y el periodo voluntario de inscripción finalizado, la normativa permitirá sancionar a aquellas personas que no retiren los excrementos de sus animales de los espacios públicos, calles, plazas, avenidas, etc, e identificar también de forma aproximada, las zonas o áreas en las que acudan animales no identificados en el censo, con lo cual, la labor de vigilancia será mucho más efectiva gracias a los datos que reportarán los análisis realizados.

Despedida al agente canino K9 Ares

El alcalde de Burjassot, Rafa García, también mostró su pesar por el fallecimiento de uno de los perros utilizados por el servicio policial canino. "Esta semana nuestro agente canino K9 Ares ha cruzado el arco iris, a veces, la vida te sorprende, para lo bueno y para lo malo, y no tengo palabras para estos momentos Tengo agradecimientos, porque nuestros peludos son leales, fieles, y nos quieren y en este caso, además, trabajan, de forma incondicional. Gracias por el tiempo que nos has brindado y por tu profesionalidad", señalaba le primer edil en su cuenta de Facebook, dándole el pásame también a su dueño.