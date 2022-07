Després de cinc mesos de treballs de restauració, les cinc campanes de la parròquia Nostra Senyora dels Àngels tornen a la localitat el dimarts 19 de juliol.

L'equip de 'Rellotges i Campanes Monumentals' de Rafelbunyol ha sigut l'encarregat de retornar la vida a este tradicional sistema sonor amb un pressupost de 31.000 euros. Per a donar compte del resultat final, s'oferirà una exhibició de les cinc relíquies locals abans de retornar-les al seu lloc d'origen i posar-les a punt per a les Festes Patronals dedicades a Santa Anna.

Durant l'acte, que començarà a les 21 hores en la plaça de l'Església amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Albal, participarà també 'Mestres Campaners de València'. L'associació comprovarà la nova potència i qualitat sonora de les campanes en un concert a peu de carrer.

La restauració ha consistit en la substitució dels jous de ferro per uns de fusta similar als originals, i per a això Rellotges i Campanes Monumentals, que té els seus tallers a Nàquera i s'han encarregat dels treballs, van prendre com a referència unes fotografies. També s'ha realitzat una neteja amb silicat d'alumini a baixa pressió per a retornar-los les seues característiques originals. Així mateix, s'han canviat els motors, que van ser instal·lats en els anys 70 del segle XX, ja que consumien molta electricitat i estaven obsolets, i s'han substituït per uns nous electrònics que simularan els tocs manuals i que permetran que siguen tocades de manera manual, alguna cosa que amb el sistema que estava instal·lat no es podia fer.

Campana de 550 quilos

Les tres campanes tenen una gran valor patrimonial. La campana més gran es diu “Mare de Deu dels Àngels”, va ser fosa en 1778 per Bartolomé Borrás, té 98 centímetres de diàmetre i pes 550 quilos. La següent, en antiguitat i dimensions és “Santa Ana i santa Bàrbara”, fosa per Ferrer en 1890, amb 82 cm. de diàmetre i un pes 320 quilos. “Sant Josep i santa Teresa” va ser fosa pels Germans Roses en 1924, té un diàmetre de 70 cm. i pes 200 quilos, I, finalment, amb prop de 100 quilos, està la campana anomenada “Santa Juliana”, fosa per Salvador Manclús en 1987 i amb un diàmetre de 56 centímetres.