El IES La Canyada en Paterna ha dejado sin plazas a 19 alumnos que debe cursar 1º de ESO durante el próximo ejercicio lectivo. Las familias de los estudiantes afectados han asegurado que "ya se pidió una nueva unidad en abril ante el aumento de la demanda y nos comunicaron que esta se iba a construir. Sin embargo, este viernes nos hemos enterado de que nuestros hijos no han sido admitidos y ahora en julio es muy difícil encontrar otro centro para matricularlos".

Por ello, el próximo lunes 11 de julio se van a concentrar frente al PROP de Educación para reclamar la construcción de esa nueva unidad que pueda albergar a estos 19 alumnos y alumnas.

Y es que, el centro cuenta con unas instalaciones nuevas y con "espacio suficiente para realizar una nueva unidad". No obstante, "desde la Conselleria de Educación parece que finalmente no se han aceptado nuestras reclamaciones, pero no lo hemos sabido hasta ahora cuando ya es tarde para buscar otras opciones de institutos", han insistido.

El problema es que "actualmente, el instituto solo está inscribiendo a aquellos estudiantes que provienen de los dos colegios públicos de La Canyada, pero nuestros hijos, aunque hayan cursado en centros concertados, también tienen derecho a poder estudiar cerca de casa. Ni si quiera nos han dado la opción de incorporarlos en algún otro instituto de Paterna, aunque tampoco sería lo deseado", han denunciado los afectados.