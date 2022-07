Devoció, pel Crist dels Necessitats, però també per la idiosincràsia del territori, és l’eix fonamental que uneix als clavaris d’Aldaia.

Un requisit quasi indispensable per a viure les Festes Patronals del municipi amb intensitat i emoció, més si és possible després de dos anys marcats per la crisi de la covid-19.

Feliciano Bermúdez, Francisco Javier Campos, Cayetano Cánoves, Adolfo Miguel Comes, José Luis Ferrandis, José María Folgado, Emilio Hoyo, Miguel Ángel Ibáñez, Pablo Marcos, José Manuel Martínez, Francisco Javier Montoya, Francisco de Borja Navarro, Antonio Pascual, José María Perelló, Vicente Santamaría, Nicomedes Taberner i Alberto Toledo assumeixen amb il·lusió la responsabilitat d’organitzar les que, probablemente, siguen les festes més esperades per tota la població de la localitat.

Són, amb visible orgull, els Clavaris del Crist dels Necessitats 2022, un càrrec ja conegut per a tots ells, ja que enguany tornen a repetir la gesta que compliren amb èxit el 2014, això sí, amb el mateix objectiu: «fer la festa amb la gent i per a la gent», explica Alberto Toledo, clavari major d’Aldaia.

Com recorda, la seua aventura va començar durant la pandèmia promoguda per la voluntat d’apostar per la vida en un context d’incertesa.

«El que ens va moure va ser el fet que la situació actual ens ha ensenyat que cal viure allò que es puga i quan es puga», admet, «no ens podíem permetre marcar objectius molt ambiciosos, però sabíem que ho havíem d’intentar».

Fa referència a la comesa d’apropar el crist a tots els carrers d’Aldaia, una tasca «molt gratificant», tot i l’esforç que suposa.

I és que, explica Toledo, «per realitzar les festes només calen il·lusió i ganes, la feina es pressuposa».

I quanta raó! El treball no ha estat senzill, recorda el clavari major, que afirma haver perdut el compte de quantes hores han invertit gestionant la festa i solucionant inconvenients i complicacions d’última hora.

No obstant això, l’objectiu val de sobres la pena: «si tot marxa bé, farem unes festes plenes», presumeix amb notable eufòria.

Tant per a ell com per a la resta de 16 clavaris, «les situacions més difícils han estat marcades per les onades de la pandèmia del coronavirus», que han obligat a extremar la precaució i adequar les activitats a les mesures sanitàries pertinents.

Són, com reflecteix la seua pròpia experiència, els clavaris de l’esperança. Esperança per mantindre viva la història i tradició d’Aldaia, per demostrar que, des de la col·lectivitat i amb metes comunes, és més senzill afrontar les situacions complexes i, sobre tot, per no perdre mai l’esperit de, davant de totes les coses, ser poble.

Un unit que podrà gaudir de les Festes Patronals de forma oberta i participativa gràcies a una programació d’actes inclusiva, el mèrit de la qual parla de la constància i predisposició de quasi una vintena d’amics, així com de l’Ajuntament d’Aldaia.

En aquest sentit, des del consistori de l’Horta asseguren que volen impulsar les Festes Patronals de la localitat i de les diferents barriades, així com les Falles i totes les organitzacions festives que acull i crea la localitat.

L’objectiu és, com destaquen, «col·laborar amb les associacions del municipi i ajudar els grups minoritaris perquè tinguen un reforç i puguen posar en marxa els seus projectes».