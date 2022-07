El Ayuntamiento de Paterna ha renunciado recientemente a más de medio millón de euros en ayudas. Así lo denuncia el Partido Popular que revela que una subvención, de 303.755€, estaba destinada al fomento del empleo para la contratación de personal para el programa de integración social de la ciudad, mientras que la otra, de 248.000€, destinada a la atención y seguimiento para la enfermedad mental.

El Partido Popular lamenta que la localidad "tenga que volver a vivir la dejación e inoperancia" de su alcalde, Juan Antonio Sagredo, "así como la falta de compromiso con la ciudadanía", apunta María Villajos, portavoz del Partido Popular. "La subvención la pierden por no haber dinamizado las ofertas de empleo y la bolsa, porque según ellos no hay personal pero en Paterna hay más de 5.000 personas parados que podría ocupar los puestos de trabajo, pero no se han preocupado porque esto pase», asegura la popular.

En este sentido, Villajos declara que la población de Paterna "no ha podido disfrutar desde enero de un servicio fundamental como es la atención a los problemas de salud mental que la pandemia ha agravado», debido a "la falta de actuación de Sagredo y su equipo de Gobierno".

Desde el Grupo Municipal Popular exigen al actual gobierno socialista que se ponga «de una vez por todas a trabajar para la ciudad de Paterna y toda nuestra gente», apuntando medidas como la bajada de impuestos. Así, Villajos afirma que «se deben hacer políticas efectivas que ayuden a la ciudadanía, no tanto baile de Tik Tok y autobombo en redes por parte del Ayuntamiento de Paterna, que pagamos entre todos los contribuyentes y no nos solucionan nada».

Los populares mantienen que "no es la primera subvención que el actual gobierno deja escapar y pierde". Recuerda que en lo que llevamos de años "ya hemos perdido tres subvenciones, y desde 2015 se han perdido más de 4.777.600 euros, esto es lo que pasa cuando se despilfarra en publicidad y no se trabaja por la gente de tu ciudad, que pierdes las subvenciones, no generas puestos de empleo y no haces que Paterna avance», concluye la portavoz de los populares.